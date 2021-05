El mensaje de despedida del Valencia CF a Mangala, Gameiro y los tres cedidos

Última jornada y días de despedidas también en el Valencia CF. Mangala, Gameiro, Oliva, Cutrone y Ferro no seguirán en el club la próxima temporada. Los dos futbolistas franceses finalizan contrato y no renovarán y los otros tres no se quedarán en Mestalla y volverán a sus respectivos equipos.



Mangala y Gameiro ya tuvieron que pasar por el famoso pasillo en el último entrenamiento en Paterna. Tan solo el central tuvo minutos en el partido contra el Huesca. Pese a las lesiones entre las dos etapas Mangala deja el club con 54 partidos jugados y dos goles.





, jugó la Champions League en Mestalla y abandona la entidad con 34 años,Respecto a los cedidosse va con apenas 180 minutos jugados repartidos en 3 encuentros,101 minutos en 7 partidos y9 partidos con dos asistencias.