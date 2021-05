Voro: "Espero y deseo que sea mi última vez"

El Valencia CF cierra una temporada pésima con un insípido empate ante el Huesca que le coloca en 13º puesto en la tabla y su técnico de emergencia habitual, Voro, tiene la intención de que sea la última vez que deba sentarse en el banquillo.

¿Qué resumen haces del partido?

No podemos estar contentos de la primera parte. No hemos podido quitarnos de encima la presión del Huesca, hemos jugado demasiado al pie. Luego hemos intentado buscar los espacios por banda, pero ha sido una primera parte que no hemos sabido leer el partido contra un rival que se jugaba mucho, pero no hemos sabido tener la pausa necesaria. No estamos nada contentos con la primera parte. En la segunda parte hemos estado mejor, hemos llegado más al área, hemos tenido alguna ocasión y el partido ha estado más igualado, aunque el Huesca ha tenido las dos más claras con las dos del palo, ante su desesperación por marcar hemos intentado estar ordenados atrás y marcar a la contra. Al final es un punto que fuera de casa es algo positivo, pero nos vamos descontentos del juego de la primera parte.

¿Cuál es su balance como entrenador en estos 4 partidos?

La idea era ganar un partido cuanto antes, se consigió contra el Valladolid y luego intentar crecer a través de un sistema que nunca había utilizado como entrenador, como jugador siempre, y a partir de ahí hemos tenido más seguridad defensiva y hemos tenido más opciones en ataque. Hemos ganado dos partidos, el equipo ha tenido un crecimiento hasta hoy, pero ya se ha acabado y ahora a pensar en la temporada que viene.

¿Por qué no ha jugado Gayà?

Gayà no tenía nada, hemos apostado por Lato porque Lato nos da mucho, no era tema de descanso, ni de Eurocopa, no había ningún problema. Lato sabíamos lo que nos podía dar y ha hecho un buen partido.

¿Qué le hace falta al equipo para volver dónde se merece?

La verdad es que mañana vuelvo a mi posición sin ningún componente técnico, lo que está claro es que este año es muy malo, el club tiene que tomar decisiones a nivel de entrenador y de confección de plantilla y entiendo que lo hará pensando en lo mejor y esperemos que las decisiones sean las mejores y empecemos a remontar después de una temporada muy mala y que ya venimos de la anterior que tampoco fue buena.

¿Esperas que sea la última vez que te toca coger el equipo?

Siempre digo que no es una situación agradable para mí, por lo tanto es una situación que afronto desde la responsabilidad y nada más, espero y deseo que sea la última vez porque será señal de que las cosas van bien.

¿Cuántos futbolistas se han despedido?

En principio Kevin y Mangala que acaban contrato y lo demás no tengo ninguna noticia, yo no estoy en esas decisiones de confección de plantilla. Los cedidos volverán a sus equipos o no, no lo sé. Lo que te puedo decir es lo que todo el mundo sabe.