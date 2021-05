"Mi futuro se despejará en breve"

El técnico del Getafe CF, José Bordalás, ha hablado sobre su futuro a la finalización del partido de LaLiga de este domingo contra el Granada. El entrenador azulón, candidato al banquillo del Valencia CF a la espera de la decisión final del máximo accionista Peter Lim, ha asegurado que espera que su futuro se resuelva "en breve". "Se está hablando muchísimo de cuál será mi futuro. En estos momentos intentaré desconectar y descansar y no pienso en otra cosa. Ahora mismo no sé lo que me depara sobre mi futuro inmediato".