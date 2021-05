Kang In Lee: un partido con sabor a despedida

El Valencia se despidió de forma oficial de cinco jugadores de la plantilla a la finalización del partido. El club tuvo un gesto con los dos futbolistas que acaban contrato el próximo 30 de junio y no continuarán en la entidad de Mestalla la próxima temporada: Kevin Gameiro y Eliaquim Mangala. El club se despidió del delantero francés (pasará a la historia por ser el goleador de la final de la Copa del Rey del Centenario) con un cariñoso 'Merci' (adiós en su lengua). El club también tuvo palabras de agradecimiento el central, que cumplía su segunda etapa como blanquinegro. «Gracias por tu profesionalidad y trabajo».

El Valencia también se acordó de los tres jugadores que llegaron cedidos en el mercado de invierno. Los tres acaban su vinculación con el club el 30 de junio y, de momento, no se ha negociado ni se ha ejecutado ninguna opción de compra para que continúen ligados el club. «Ferro, Cutrone y Oliva, gracias por vuestro compromiso durante vuestra etapa valencianista».

La otra gran despedida pudo ser la de Kang In Lee. El surcoreano (acaba contrato en junio de 2022) tomó la decisión de no renovar con el Valencia y siente que ha jugado su último partido como blanquinegro. La situación parece irreconducible. Kang In no ha estado a buen nivel, como ninguno de los jugadores, pero el partido de Huesca señaló que el jugador probablemente tenía que haber sido mucho más protagonista de lo que ha sido con Javi Gracia. ¿Seguirá? Está muy difícil.