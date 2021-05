A por Lim por la vía penal

Martín Queralt, uno de los líderes de la plataforma 'De Torino a Mestalla' con una dilatada trayectoria como gestor valencianista desde la etapa de Arturo Tuzón hasta su faceta de impulsor de la Fundació VCF, compareció ayer en el Ateneo Mercantil de Valencia para dar una conferencia bajo el título 'El Valencia volverá a ser de los valencianistas' en la que anunció la intención del colectivo al que pertenece de exigir responsabilidad por vía penal a Meriton (Peter Lim) por su gestión en el Valencia CF ante lo que tildó como «el peor momento deportivo desde que se instauró la puntuación de tres puntos por partido ganado en la liga».

Tras un vídeo inicial en el que numerosos representantes de peñas valencianistas exigían la marcha de Meriton, el jurista valenciano inició su alocución con una rotunda afirmación al asegurar que el Valencia CF es hoy «una sociedad colonizada y sin memoria». Martín Queralt cargó con dureza contra los gestores a los que tildó de «gente que no se ha identificado en absoluto con la gente de esta tierra» y desveló su iniciativa para echar a Lim: «Son unos personajes poco aprovechables que en el año 2014 se hacen con una institución esencial en la historia de Valencia con unos compromisos. Con la cara más dura que el cemento y que no se van a ir voluntariamente, pero tendrán que dar cuenta ante un juez. No voy a desvelar lo que vamos a hacer, pero ha llegado el momento de empezar a hablar de responsabilidades penales. Yo no le voy a decir lo que voy a hacer a la otra parte...».



El 82% de compromisos incumplidos

En la ponencia aseguró que ante el «peligro de insolvencia inminente» se podría buscar una fórmula para exigir esas responsabilidades. De hecho, enumeró los compromisos incumplidos con el patronato de la Fundación comprendidos en el documento en el que se establecieron las condiciones para que se pudiese hacer la venta y aunque reconoció que no están comprendidos en esa escritura de venta (los compromisos), aseguró que hay constancia «de la existencia de esas obligaciones» y que hay «medios para hacer cumplir lo que debió estar en una escritura de venta» aludiendo a dos artículos concretos del código penal. Entre los compromisos asumidos por Meriton hizo una subdivisión entre económicos, sociales y deportivos para asegurar que el 82% no se han cumplido.

Por último, como claves para poder avanzar en el proyecto, Martín Queralt reclamó la unidad del valencianismo, al que por primera vez considera unido de verdad, así como el compromiso de la sociedad valenciana: «Esta sociedad es tranquila y apacible, por primera vez estamos todos unidos y la unión es fundamental. Tenemos que eliminar el caínismo. Quiero que la sociedad en la que he nacido se implique, que si tiene que hacer un esfuerzo y comprar una acción lo haga porque si no se nos va».

¿Y que sucedería su lograsen su objetivo de 'expulsar' a Meriton?. La respuesta de Martín Queralt fue sencilla: «Nos gustaría sentarnos en una mesa con él (Lim) para determinar lo que valen las acciones y la idea que tenemos es que el 51% pertenezca a la masa social. No queremos que pase de Singapur a Londres».