El Valencia Mestalla, ni victoria ni honor

No pudo ser. El Valencia Mestalla empató ante el Hospitalet en un partido en el que fue de más a menos y en el que estuvo por delante en el marcador hasta el minuto 78, pero que nuevamente no tuvo la contundencia necesaria para cerrar el choque con un segundo tanto. A pesar de estar cerca en múltiples ocasiones, el filial no ha podido firmar ninguna victoria desde que se consumó el descenso para maquillar una temporada horrible en la que Meriton Holdings ha hundido al estandarte de la Academia en la categoría más baja de su historia.

Óscar Fernández apostó por las rotaciones dando cabida a jugadores como Xavi Estacio, Edu Mingotes o Hugo González en el once. En la primera parte la actuación de los valencianistas fue muy buena y el propio González adelantó a los suyos en una gran jugada propiciada por un robo de balón de Facu García. En la segunda mitad, los catalanes se fueron apoderando a pesar de que los blanquinegros tuvieron alguna gran ocasión para sentenciar. Finalmente el gol cayó del lado local en un centro que conectó con Salinas en el primer palo. La mejor noticia fue el debut del juvenil Javi Guerra con el filial días después de firmar su renovación de contrato.