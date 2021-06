Kang In, a los JJOO

La temporada de Kang In Lee no ha sido todo lo buena que se esperaba. Disputó 27 partidos entre Liga y Copa, anotando un gol y repartiendo cuatro asistencias. Javi Gracia no terminó de confiarle la titularidad y sólo culminó dos partidos completos. Sin embargo, sigue siendo un jugador de calidad incuestionable y a sus 20 años, ya es toda una estrella en su país. Como era de esperar, su Selección le ha llamado para que lidere al equipo en los JJOO. A todo esto, un triunfo en el campeonato liberaría a Kang In y a todos sus compañeros de realizar el servicio militar.

El Valencia CF, en cualquier caso le ofreció renovar su contrato (concluye en junio de 2022), pero el surcoreano no ha aceptado y se dispone a cambiar de club. El Valencia CF podría esperar a que Kang In participe, deje una buena imagen y empiece la subasta.