"El Valencia es un club amigo y no iba a estropear nada por cláusulas"

José Bordalás se ha despedido del Getafe CF después de una etapa de cinco años que finalizar para recalar en el Valencia CF. Al entrenador alicantino le restaba todavía un año de contrato con los azulones, pero ha sido ha sido la decisión para separar sus caminos tal y como ha explicado el presidente Ángel Torres.

"Hubiera preferido que se quedara el año de contrato que le queda. Es verdad que este año ha habido un desgaste grande y era bueno. Había gente preocupada por la presión, a mí no me preocupaba. Los contratos se firman para cumplirlos, él ha decidido este tema y yo estoy de acuerdo, le he dado mi opinión como amigo de lo que debería hacer. Si viene un equipo grande como el Valencia CF pues felicitarle porque mi relación con todos los ex presidentes del Valencia es buenísima y hemos cambiado a muchos futbolistas y seguiremos con esa buena relación. Es un club amigo y yo no iba a estropear por cláusulas o no... y lo que quiero es seguir teniendo relación con el Valencia y con cualquier equipo grande. Mira igual hacemos un partido con Pepe en el Valencia para el 75 aniversario (se ríe)"

Además Ángel Torres también ha señalado: "Los ciclos se cumplen y otro año de sufrimiento podría no ser bueno para el club y para él. La puerta la tiene abierta, si tiene otras cosas, no ha habido ningún problema, ni le he pedido nada al equipo que vaya. Que tenga suerte y que sigamos con la misma relación que tenemos y si el día de mañana está en un equipo más grande que el Getafe y podemos pillar algo... y sino agradecido a los cinco años aquí"