Bordalás: "Vengo a ayudar para recuperar ese ADN del Valencia CF"

El Valencia CF ha llegado este jueves a un acuerdo con José Bordalás, quien será nuevo entrenador del primer equipo para las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2023, más una opcional. Sigue su rueda de prensa, aquí:

Empieza hablando Anil Murthy, presidente del Valencia CF: "Hoy estoy muy feliz de presentar a alguien que debe impulsar al equipo, a José Bordalás. El club le va a dar todo el apoyo. Nos enfrentaremos a realidades económicas similares a las de la temporada pasada, pero vamos a trabajar para competir".

¿Fichajes? ¿Objetivos?

"En cuanto a la pregunta es el momento de analizar, consensuar las necesidades de la plantilla y ver lo que necesita dicha plantilla para que sea lo más competitiva posible y que podamos recuperar las señas de identidad del Valencia CF. El objetivo como entrenador es que el aficionado salga de Mestalla ilusionado y satisfecho con el trabajo del equipo.

¿Europa?

El objetivo es que el aficionado sealga satisfecho de Mestalla, del equipo. Queremos ver un equipo que compita y que lo haga absolutamente todo. A partir de haí todo requiere un periodo. Cuanto antes nos pongamos a trabajar y el equipo recupere sus señas de identidad tendremos posibilidades de ser competitivos y dar días de alegría a nuestra afición.



Realidad económica del club

¿Miedo a que no cumplan con la palabra como Javi Gracia?

"Yo no voy a hacer lo que hizo Javi Gracia. Yo respeto a todos los entrenadores, pero yo vengo aquí a trabajar, a intentar que el Valencia CF sea un equipo muy competitivo, que ocupe el lugar que se merece y que podamos pelear contra cualquier equipo. Vengo a adaptarme a las posibilidades del club o de la plantilla. Si el club debe sacar o vender a algíun jugadores será por necesidad. Trabajaremos para incorporar jugadores que vengan con ilusión, que sean competitivos. Queremos que el Valencia CF recupere su estatus futbolístico en LaLiga, ese es mi objetivo. Partimos de cero, vengo para intentar ayudar. Pondré todos mis conocimientos al servicio del Valencia CF y quiero volver a ilusionar a esta afición".

¿Podemos pensar o no en Europa?

Yo vengo aquí con muchísima ilusión. Para mí es un desafío y yo he estado cinco temporadas en el Getafe y el Valencia CF ahora es un desafío importante como profesional. El objetivo nos lo va a ir marcando el día a día. Nosotros no podemos marcarnos objetivos ni a medio ni a largo plazo. Si volvemos a recueprar las señas de identidad y el equipo ilusiona veremos... Siempre que he venido a Mestalla este campo ruge, para bien o para mal. Tenemos que intentar que haya un binomio equipo y afición y que Mestalla sea un campo inexpugnable. El día a día nos va a marcar el objetivo. No quiero marcarme un objetivo a largo plazo porque no ha sido nunca mi estilo. Hay que ir poco a poco, construir cimientos y que el equipo crea en el trabajo del entrenador. El club ya lo ha hecho y yo no puedo defraudar ni a las personas que han confiado en mí, ni a la afición ni a la ciudad de València. Todos saben cómo trabajo: tengo virtudes y defectos, pero soy una persona muy exigente conmigo mismo y con los jugadores; quiero que sean mejores cada día y quiero que el Valencia CF esté a la altura de lo que ha sido históricamente.

Momento personal

Llego en un momento personal muy bueno. Es un desafío y un reto muy importante para mí aceptar la oferta del Valencia CF. La acepté sin ninguna duda. El Valencia viene de no hacer una buena temporada y el objetivo con el que se me ha incorporado es para intentar recuperar esas buenas sensaciones. Quiero que el Valencia CF recupere el estatus que debe tener en LaLiga. Llego con energía, con ilusión y estoy convencido de que el equipo recuperará sensaciones y la ilusión. No tengo dudas y si la hubiera tenido no estaría aquí. Se pueden hacer cosas muy importantes y bonitas, pero siempre si estamos juntos aficionados y equipo. Debemos remar todos en la misma dirección. Queremos que la gente se marche de Mestalla con ilusión. La ilusión de Mestalla es lo más bonito que tuvo Mestalla en toda su historia y quiero recuperarla".

¿Qué proyecto le ponen en sus manos?

"Ahora no puedo decir nada públicamente sobre esto. Nos tenemos que sentar, trabajar de manera consensuada; analizar las necesidades del equipo con respecto a la temporada anterior y a partir de ahí intentar confeccionar una plantilla lo más competitiva posible para ilusionar a la afición y para conseguir resultar resultados.

¿La inestabilidad institucional del Valencia CF le generó dudas?

"Hacéis preguntas de la temporada pasada. No puedo hablar de la temporada pasada. Lo pasado es historia y hay que pensar en el presente, que es hoy. Mi representante me traslada el interés del Valencia CF y todo ha ido muy rápido. Ellos pensaron en mí como técnico, nos reunimos, me plantearon la hoja de ruta para la próxima temporada, los pros y las contras y yo acepté. Si tuviera alguna duda no estaría aquí. Siempre he aceptado retos importantes y este lo es. No será fácil, pero con ilusión y trabajo lo vamos a sacar adelante".

Planes a corto plazo

"No he hablado aún con ningún capitán, pero se lo trasladé a Corona. Cuando me presentaran le dije que me quería poner en contacto con ellos. Ahora están de vacaciones, pero estoy deseando saludarles.

Algún futbolista que sea para ti intransferible

"Yo no he tenido tiempo para hablar de qué jugadores son intransferibles o no, aunque esas cosas no podemos decicirlas los entrenadores. Es el club el que decide en función de lo que se ofrezca a nivel económico".

Relación históricamente brusca con el Valencia

"En esos momentos yo defendía los intereses del Getafe y coincide en que han sido partidos de mucha pasión, bonitos... Eso es lo bonito del fútbol. No pienso en esos partidos ni mucho menos. Ahora yo defiendo los intereses del Valencia CF. Mi equipo competirá para defender al Valencia CF. Cuando me enfrente dirigiendo al Valencia CF contra el Getafe será el Valencia el que intente ganar".

¿Ha hablado con Peter Lim?

No he hablado personalmente con él. En estos momentos no es algo necesario. He hablado con Anil y él está en contacto con el propietario. Al final decidieron que fuera yo el entrenador. Sin duda le conoceré, no tengo ninguna duda.

¿Exigió algo antes de firmar por el Valencia?

"Sí hemos hablado algunos temas que no voy a hacer públicos. Yo conozco la plantilla, el proyecto, las posibilidades que hay... Todo se irá consensuando a partir de hoy para confeccionar el equipo más competitivo.

A Javi Gracia le dijeron una cosa e hicieron otra...

"Ustedes siguen hablándome de la temporada pasada. Yo no quiero hablar del pasado y no pienso en la temporada pasada. Yo vengo a mejorar los resultados de la temporada pasada y yo creo que hay plantilla. Necesitamos algunos jugadores específicos para mejorar algunos puestos y estamos trabajando para ello. Vengo con toda la ilusión y no voy a hablar del pasado. El fútbol es el presente. Hoy es mi presentación y vengo con mucha ilusión. Aquí hay personas muy cualificadas dirigidas por Anil Murthy... Hoy me han presentado en las oficinas a todos los empleados y yo veo ilusión. Yo ahora mismo pienso en el día a día, en trabajar y en hacer un equipo que ilusione, que compita y que gane.



El perfil de Bordalás según Bordalás



¿Cómo es Bordalás dentro del vestuario?

Yo soy una persona que tiene una relación muy estrecha con los jugadores. Intento tenerla en el día a día. Eso siempre ha sido una de mis virtudes. Siempre hay jugadores que no juegan y no están tan contentos, es normal. Pero mi objetivo es intentar sacar lo mejor de cada jugador, que mejoren diariamente. Hay jugadores aquí con un gran potencial y que quizás no estuvieron a su mejor nivel. Pero ellos están convencidos de que van a mejorar y a recuperar su mejor nivel.

¿Cómo será el Valencia CF de Bordalás?

Yo creo que todos los aficionados del Valencia CF saben cuál ha sido el ADN histórico de este equipo. Yo no vengo a instaurar nada que el club no haya tenido. Vengo a ayudar para recuperar ese ADN. No tengo ninguna duda en que esta plantilla está preparada. Hay jugadores jóvenes y otros con más experiencia. El equipo necesita además incorporar jugadores en algunos puestos para que le den un salto de calidad. El Valencia CF será un equipo muy competitivo, no tengáis ninguna duda.

Mensaje para al afición

Debemos crear un binomio afición-equipo. Queremos crear de Mestalla un campo inexpugnable como lo ha sido durante tantos años. No puedo pedirle nada, pero quiero que salgan de Mestalla felices y contentos porque el equipo lo ha dado todo. Ese es mi objetivo y creo que lo podremos conseguir. Luego está claro que estaremos más o menos acertados.

¿Qué es para usted el Valencia CF? ¿Cuáles son esas señas de identidad de las que habla?

"Yo no me quiero definir como técnico. Quiero que lo hagan otros. Se me conoce profesionalmente y cuando hablo de señas de identidad hablo de ADN básicamente. Ustedes, mejor que yo porque llevan más tiempos en el Valencia y en la ciudad, han vivido más experiencias que yo con el equipo... Todos sabéis que soy de Alicante y que he seguido desde niño al Valencia CF como aficionado y como profesional. Yo he identificado al Valencia con un ADN muy definido y recuperarlo es mi objetivo.

¿Le han garantizado la continuidad de algún jugador en concreto?

Alguno sí, puede que haya otros que puedan salir. No hay nada seguro. Mi presidente me trasladó que algunos podrían salir si hay ofertas interesantes. Debemos estar todos tranquilos porque siempre se trabaja para intentar sacar lo mejor para el Valencia CF.

¿Qué jugadores siguen sí o sí?

No lo puedo decir, pero os lo podéis imaginar.

¿Qué idea de fútbol a nivel táctico maneja para el Valencia CF?

Irá en función de la plantilla y del perfil de jugadores que tenemos y los que puedan llegar. No estoy cerrado a un dibujo en concreto. He utilizado mucho el 4-4-2, pero era por el perfil que teníamos. La idea es que el equipo sea un equipo ofensivo, que sea un equipo que ilusione, con una mentalidad ambiciosa y ganadora y que se marque retos importantes.