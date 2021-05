La 'no' llegada de Capoué al Valencia CF

Étienne Capoue ha sido uno de los mejores jugadores del Villarreal CF esta temporada. Y eso es mucho decir. Junto Pau, Albiol, Parejo y Gerard Moreno, el centrocampista galo ha sido pieza clave en los esquemas de Unai Emery.

El ahora centrocampista del Villarreal fue la principal petición de Javi Gracia cuando llegó al banquillo valencianista. Lo tuvo en el Watford y lo quería cuando todavía tenía a Kondogbia en el equipo. Lim traicionó al técnico navarro y no sólo desmontó el equipo incluso con la temporada empezada, sino que se negó a dar el 'ok' a una operación de riesgo casi nulo. Finalmente, el poderoso pivote francés de 32 años llegó en enero al Villarreal por dos millones y no tardó en demostrar que es toda una ganga.

En el estadio de La Cerámica se ha convertido en un seguro de vida en el doble pivote tras la lesión de Iborra, que estaba siendo una de las piezas capitales y que sin duda habían arreglado los problemas que había tenido a inicio de curso el cuadro de Unai Emery. El francés lo arregló y derribó la puerta a la primera. Ni proceso de adaptación, ni otros tópicos sirvieron para no ver su mejor nivel. Y además fue elegido el mejor jugador de la final de la Europa League contra el Manchester United.