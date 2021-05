¡Lo que pudo ser! Éxito rotundo lejos de Mestalla

El triunfo del Villarreal en la Europa League ha seguido con una tendencia que ha hecho especial daño, lógicamente, en Mestalla y en el aficionado. Parejo y Coquelin se suman a los Ferran Torres y Kondogbia como hombres que se marcharon la temporada pasada y que han encontrado el éxito lejos del feudo valencianista. Dos ligas, una copa de la liga, una Europa League con clasificación a la Champions incluida que se ven con la sensación de lo que pudo suceder aquí y se rompió en ese verano de 2020. Y es que con mayor o menor participación, al final todos estos protagonistas tendrán a final de temporada un título más en sus vitrinas. Y en el caso del futbolista del Manchester City puede incluso terminar con la gran guinda del pastel: el título de campeón de la Champions.

La temporada de Ferran comenzó mucho mejor de lo esperado. Combinando a nivel posicional la banda e incluso la punta de ataque, el de Foios empezó haciendo goles en Champions League en tres de las primeras citas de la competición europea. Ha sido titular en un 39 por cien de partidos Premier y aunque ha combinado etapas con mayor o menor protagonismo, su primer curso es un éxito. Y además está aprendiendo a las órdenes de Pep Guardiola.



El caso de Kondogbia ha sido diferente

El internacional por la República Centroafricana no ha tenido el rol esperado ni mucho menos, con solo cuatro titularidades, pero ha terminado con minutos en 24 partidos (en algunos de manera testimonial). Eso sí, el centrocampista se marchó para ganar títulos porque no confiaba en el proyecto de Meriton y de Lim y ha logrado su cometido: es campeón de LaLiga Santander.

En último lugar aparece la pareja de campeones de Europa League en el Villarreal: Parejo y Coquelin. El de Coslada ha sido uno de los centrocampistas de la competición y volvió a ser determinante en la final contra el Manchester United. Dio la asistencia a Gerard Moreno para el 1-0 y no falló desde los once metros en una tanda para la historia. En LaLiga sus números lo dicen todo. El valor estadístico de Parejo ha sido excepcional y es que solo hay un centrocampista con mejor puntuación -según datos de Sofascore- y es Toni Kroos del Real Madrid. Coquelin por su parte no ha tenido una temporada cómoda. Perdió el sitio en el arranque con un Iborra descomunal y después, tras la lesión del de Moncada, el Villarreal fue a por Capoue por dos motivos: problemas físicos del francés y cierta irregularidad. En cualquier caso, su figura sí ha sido determinante en momentos puntuales y de gran valor. Su eliminatoria contra el Arsenal fue excepcional y la última media hora de juego contra el United y su prórroga sirvieron para contener las acometidas de un United que desde su entrada no estuvo tan cómodo. En definitiva, los cuatro han reinado y han probado el éxito tras abandonar Mestalla en verano de 2020.