El primer día de José Bordalás en Paterna

José Bordalás ya pisó Mestalla y también ha tenido tiempo para visitar el corazón de Paterna. El nuevo entrenador del Valencia CF estuvo visitando las instalaciones acompañado por Voro y Miguel Ángel Corona entre otros empleados del club.

"Ya conocía las instalaciones de la Ciutat Esportiva de Paterna de hace tiempo y han hecho importantes mejores. Ha habido algunas cosas que me han convencido, que me han gustado. Creo que tiene los recursos suficientes para poder trabajar a un gran nivel", aseguró Bordalás.

"El objetivo del Valencia CF, del cuerpo técnico y el mío particular es tener las condiciones idóneas para poder trabajar con la máxima exigencia, con la máxima tranquilidad y creo que la Ciutat Esportiva de Paterna tiene todos los recursos a disposición del equipo para poder trabajar, crecer y mejorar", terminó el nuevo técnico.