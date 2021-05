Empezó la temporada con 17 años y sin experiencia previa en la máxima categoría y un curso después ya acumula 32 encuentros y más de 1.500 minutos. Yunus Musah ha ido de más a menos pero como él mismo define ha sido un curso de aprendizaje y de adaptación al más alto nivel. Por todo eso, y desde la concentración con la selección de Estados Unidos, el futbolista valora cómo ha vivido en lo personal la 2020/21.

"Ha sido mi primera temporada en LaLiga. Aprendes más sobre ti mismo en los malos momentos, cuando cometes errores, pierdes partidos y estás en una posición en la que hay que ganar partidos. Hay que ser eficiente y hay que aprender mucho sobre uno mismo. Creo que jugar tanto en mi primera temporada me ha permitido conocerme más. Y utilizarla en la temporada que viene", destacó el futbolista, quien se mostró orgulloso por haber tenido más protagonismo incluso que el esperado. "He jugado muchos partidos, he cometido errores y he hecho cosas buenas. Voy a intentar mejorar y mejorar de cara a la temporada que viene, para tener una mejor temporada", señaló.

Yunus definió el curso como un sueño y además se muestra ambicioso con la temporada que viene. Esto, para el atacante, ha sido solo un primer paso. "Es increíble poder hacer esto a mi edad. Es un sueño hecho realidad. Siempre he querido dar lo mejor de mí. Y afortunadamente ahora puedo vivir mi sueño. Estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo. Representar a EEUU, al Valencia CF y a LaLiga con mi edad es impresionante. Estoy intentando disfrutar de todo ello", señaló. "Siempre me esfuerzo y siempre intento mejorar. Siempre he soñado con esto y ahora estoy disfrutando de ello. De eso se trata. Es la mejor manera de jugar, también. Disfrutando", explicó desde la concentración con Estados Unidos.