Koba renueva hasta 2025 y ya se marca un reto con el Valencia CF

El acuerdo está cerrado y solo faltaba zanjarlo con una firma. La renovación de Koba Koindredi ya es una realidad. El mediocentro francés seguirá vinculado al Valencia CF hasta 2025. SUPER publicó a principios de esta semana que el trato ya estaba hecho y que ahora dependería de Bordalás la decisión final de hacerle un hueco en la primera plantilla o de buscarle una salida en forma de cesión. Por lo pronto, Koba tendrá ficha profesional y comenzará la pretemporada a las órdenes del nuevo preparador valencianista.

" El Valencia CF ha llegado a un acuerdo para ampliar el contrato al centrocampista Koba Leïn hasta junio de 2025. Nacido el 27 de octubre de 2001 en Yibuti (África), tiene la nacionalidad francesa, esta temporada ha disputado seis encuentros oficiales con el primer equipo blanquinegro, debutó en la jornada decimosexta de LaLiga en Mestalla en el Nuevo Los Cármenes ante el Granada CF y marcó su primer gol en tercera ronda de la Copa del Rey en Madrid ante el Alcorcón. Koba Leïn llegó en enero de 2019 a la Academia del Valencia CF procedente del RC Lens y muy pronto pasó a disputar partidos con el filial en Segunda División B. El joven valencianista es internacional Sub 17, Sub 18 y Sub 19 con Francia y ha sido convocado también con la Sub 20, aunque debido a la pandemia aún no ha podido estrenarse", publicó el club en forma de comunicado.

Koba es una de las promesas con más proyección en la Academia del Valencia CF. El mediocentro francés, internacional en las categorías inferiores, tiene solo 19 años y ya ha debutado con el primer equipo. Además, la decisión coincide con dar continuidad en el club a los jóvenes para hacer un proyecto basado en los chicos que llegan desde Paterna.

Koindredi ha dado un salto de calidad esta temporada. El centrocampista convenció a Javi Gracia en la pretemporada y prontó se ganó la dinámica de primer equipo junto con Vicente Esquerdo. El francés (17 convocatorias) debutó contra el Terrassa en Copa del Rey el pasado 16 de diciembre de 2020 y ha cerrado la campaña con 6 patidos oficiales: 4 en Copa contra Terrassa, Yeclano, Alcorcón y Sevilla y 2 en LaLiga frente al Granada (debutó en primera en Los Cármenes el 20 de diciembre de 2020) y el Atlético de Madrid.