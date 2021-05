¿Alcácer en la operación Guedes al Villarreal?

La clasificación del Villarreal CF para la Champions League lleva a dos conclusiones claras. En primer lugar, el Submarino se ha garantizado mínimo treinta millones de euros este verano tras ganar la Europa League, hacerlo de forma invicta, clasificarse para la Supercopa y entrar en la Champions. Y en segundo, evidentemente, en La Cerámica habrá un salto de calidad referido a la plantilla este verano.

Por eso, desde ya suenan nombres propios que podrían reforzar al Villarreal CF de cara a la 21/22 y uno de ellos es Gonçalo Guedes, futbolista del Valencia CF y sueño de Unai Emery. El conjunto amarillo podría plantear un trueque entre el portugués y el exvalencianista, ahora 'groguet', Paco Alcácer este mismo verano según adelantó el diario MARCA.

Alcácer no ha terminado de despegar en esta temporada 20/21; la prueba definitiva es su suplencia en la final de la Europa League. Llegó con cartel de estrella y Bacca terminó por ganarle el puesto en los partidos decisivos tras un año y medio de rendimiento irregular. No cuaja el de Torrent en La Cerámica y el Villarreal necesita reforzarse en distintas posiciones. Ahora falta por ver si desde Vila-real se atreven a dar el paso definitivo y proponen formalmente un intercambio Guedes, jugador pretendido y que Unai conoce muy bien de su etapa en París, por el ex de Mestalla, que alguna vez manifestó su deseo de volver a la que fuera su casa.



Emery y Guedes ya se conocen

El portugués, internacional con la absoluta de su país, terminó la temporada en estado de gracia. Emery, que lo seguía de hace tiempo y ya conocía sus cualidades del PSG, tomó nota. Le gusta su velocidad, su potencia y su capacidad de llegada y consideraría que puede ser el complemento ideal para Gerard Moreno en un Villarreal CF de Champions League.

¿Cuál sería la fórmula? Intercambio y además tendría que haber algo de dinero de por medio. Alcácer llegó en enero de 2020 y costó 23 millones de euros al Villarreal; ahora su valor de mercado está en 22, prácticamente igual. Y por su parte Guedes está tasado en 40 millones de euros por el Valencia CF siempre según la referencia de MARCA. El procedimiento sería un trueque con compensación. ¿Será finalmente posible?