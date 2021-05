El Celta puja fuerte por Rafa Mir

Se viene un mercado de fichajes 'movidito' en Mestalla. Suenan nombres propios para llegar y también para salir... Timor, Guedes, Alcácer... son muchos de los nombres que seguro pondrán emoción al verano. Pero que nadie se olvide de Rafa Mir.

El atacante murciano es uno de los objetivos del conjunto valencianista de cara al próximo curso. Este año se ha salido con la SD Huesca, club en el que fue máximo goleador con 13 dianas. Pero la operación con el exvalencianista no será fácil. Cabe destacar que el delantero estaba cedido en El Alcoraz, pero pertenece a los Wolves. Y en este contexto, entran otros nombres propios que podrían entrar en la operación con los ingleses.

Es una operación compleja por una de las revelaciones de la temporada en España, pero además habrá que tener en cuenta la competencia de otros equipos por fichar a Rafa Mir. Y en este sentido, el Celta será uno de los equipos que pujen fuerte por el ariete.

Así lo confirmó su presidente, Carlos Mouriño. "Para nuestra forma de jugar, no todos los delanteros sirven", avanzó el dirigente en una entrevista con el diario AS. ¿Encaja Rafa Mir? "Hombre, claro. Encajaría para el Celta y para muchos equipos porque es un magnífico jugador. Desde que se da un nombre hasta que se puede hacer algo es un ruta dificilísima", confesó Mouriño. "Además, él pertenece a un equipo inglés y no es fácil negociar con los ingleses. Y por otro lado, lo ha hecho muy bien y seguro que tiene equipos detrás", añadió. Y no solo está el Celta. Son muchos los equipos interesados en el murciano, que tiene muchas papeletas de repetir en Primera el curso que viene. Veremos qué ocurre finalmente...