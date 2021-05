Fichajes: El mercado apunta a Nastasic

El Valencia continúa peinando el mercado de fichajes en busca de un central y ya se ha reunido con Fali Ramadani, agente de Nastasic, para interesarse por la situación del futbolista. El primer objetivo es construir el equipo de atrás hacia adelante y esa hoja de ruta esta marcada desde la llegada del nuevo técnico.

El ADN Bordalás está claro y tras una temporada con problemas defensivos y de orden, el técnico tiene que tener más efectivos en la zaga en todos los sentidos: por nivel y para ganar competitividad interna en la zaga. En ese escenario aparece el exjugador de equipos como Manchester City y Fiorentina entre otros y actualmente en el Schalke, con el que ha descendido a segunda división tras un mal curso en lo colectivo. Tampoco ha sido excesivamente positivo en lo individual. El serbio apenas ha disputado 15 partidos, 14 de titular, por culpa de una lesión que le dejó fuera en el tramo final de temporada. A pesar de eso, el central es una de las opciones que está encima de la mesa y por eso se ha hablado con su representante, quien también lleva a futbolistas como Jovic, Kostic y Rebic, entre otros.

El contexto económico del Valencia va a condicionar en cualquier caso un verano marcado por la falta de dinero para hacer grandes operaciones. Por eso se está peinando el mercado y en el apartado de centrales se busca la mejor opción, algo que con el cinturón apretado es aún mucho más difícil. Hay que tener en cuenta que Mangala no continúa y que la situación de Diakhaby es compleja. El jugador, que no ha sido protagonista principal en el Valencia, está en el mercado y si llega una gran oferta el club debe estar preparado para reforzarse incluso con dos centrales. No será fácil eso sí. Pero la realidad es que dentro de las grandes dificultades hay una cosa clara: se necesita fichar. Y algo mucho más claro, el equipo debe mejorar su nivel competitivo con respecto a lo ofrecido en la 20/21.

En ese escenario, la figura de Nastasic aparece dentro del mercado que encaja en clave Valencia. Es un jugador que no va a jugar en Bundesliga 2 y el Schalke le busca acomodo. Es decir, el central es una oportunidad encima de la mesa y de momento simplemente es una opción más, aunque no es solo un nombre apuntado, ya que ha habido reunión con su agente: Fali Ramadani. Es el primer paso para darle a Bordalás herramientas y mejorar el mercado de verano de 2020, en el que la plantilla quedó muy debilitada.



Perfil de Nastasic

Nastasic aparece como una oportunidad de mercado por muchos motivos. Después de un año sin un nivel notable, su cotización ha bajado y en condiciones normales otros equipos saltarían a por él. Es el mercado que tiene el Valencia. Monchi ya lo quiso tanto para la Roma como para el Sevilla y es que cuando ha estado al máximo es un jugador que ha ofrecido ciertas garantías. Buen juego aéreo, no es lento a pesar de no ser un futbolista rapidísimo y va bien al corte. En ocasiones incluso ese ímpetu le juega una mala pasada. Pero a sus 28 años tiene experiencia y es un buen marcador. Si recupera la forma física es una opción que debería aumentar el nivel en defensa. Aunque eso sí, de momento solo ha habido acercamientos.



Fair Play Financiero

LaLiga este año ha realizado un pequeño cambio con el control económico de los clubes y eso beneficia al Valencia. En esta ocasión, los equipos no deberán responder en junio -la fórmula habitual- sino que tendrán que hacerlo en septiembre, por lo que el margen es ligeramente mayor y permite al cuadro de Mestalla apurar más para ajustarse a ese Fair Play Financiero.