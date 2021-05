José Luis Gayà: renovación parada en la Eurocopa

La renovación de José Luis Gayà cada día que pasa entra en terreno peligroso. El capitán del Valencia CF se ha incorporado este lunes a la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para iniciar a sus 26 años recién cumplidos uno de sus desafíos deportivos más importantes de su carrera deportiva: la Eurocopa de naciones. El lateral izquierdo ha dado las órdenes a sus agentes para que su renovación permanezca en stand-by al menos hasta que finalice la competición. La EURO 2020, aplazada por la pandemia, se disputa del 11 de junio al 11 de julio. Es decir, lo normal es que la renovación del capitán siga parada un mes más. Hasta un mes y medio en el caso de que España llegara a la final. La realidad es que el futuro del capitán cada vez es más incierto.

El jugador quiere estar centrado con los cinco sentidos en la Eurocopa y no contempla que sus agentes activen ningún tipo de negociación durante la fase de preparación y el torneo en sí. SUPER publicó el pasado 17 de mayo que Gayà se marcharía a la EURO sin retomar los contactos y así ha sido. Dos semanas después, el jugador se incorpora a los mandos de Luis Enrique y la orden es que la renovación continúe en 'stand-by'. Así será como mínimo un mes porque el último partido de la fase de grupos es a finales de junio: el día 23 contra Eslovaquia.

El tiempo pasa cada vez más deprisa, aunque lo más peligroso es que nada ni nadie garantiza que se vayan a retomar las conversaciones este verano una vez finalice la Eurocopa. Ahora mismo puede pasar de todo. El jugador acaba contrato el 30 de junio de 2023 (le quedan dos temporadas) y no tiene prisa. Una de las razones por las que la renovación se encuentra parada es porque el jugador necesita saber cuál va a ser el nuevo proyecto. La llegada de Bordalás se ha visto con buenos ojos por parte de los pesos pesados del vestuario. El problema es que también se vio la de Javi Gracia hace un año. Gayà necesita ver con sus propios ojos que el Valencia crea un proyecto serio en torno a Bordalás con la llegada de jugadores que refuercen la plantilla y sin una desbandada en el capítulo de salidas como la temporada pasada. El desgaste de esta temporada y las dudas que rodean a la confección final de la plantilla le obligan a esperar. Es una postura comprensible sobre todo teniendo en cuenta el pasado reciente de Meriton en cuanto a planificación deportiva se refiere.

Gayà no tendría ninguna duda en renovar si el club le asegurara con palabras y con hechos un Valencia competitivo capaz de luchar por objetivos mayores. El problema es que la última palabra siempre es de Peter Lim y ahora mismo nadie puede garantizarle una estabilidad deportiva que es lo único que pide el capitán. José ya ha demostrado que tiene un compromiso y un sentido de pertenencia hacia al club fuera de toda dudas. Es valencianista y su sueño es ser un hombre de club, pero Meriton tiene que poner de su parte. La prioridad de Gayà es el proyecto y es justo lo que la propiedad no tiene. Al menos por ahora. El capitán es el primero que le gustaría dar un paso adelante para liderar un proyecto serio, pero necesita verlo con sus propios ojos. Los movimientos de este verano en el capítulo de altas y bajas serán fundamentales para comprobar hacia donde va el Valencia de Bordalás. De momento, quiere disfrutar del fútbol y de una Eurocopa al más alto nivel internacional.



Top mundial en su puesto

Gayà es uno de los laterales izquierdos que están en la agenda de muchas secretarías técnicas del fútbol europeo. El Atlético de Madrid siempre ha sido un equipo que ha marcado de cerca a José. El Barcelona también, aunque la idea del club azulgrana este verano es apostar por un central más físico. Gayà no irá al Barça. La Eurocopa todavía puede ponerlo un poco más en el escaparate. Jordi Alba no ha acabado bien la temporada y Gayà va a competir por un puesto en el once titular. Luis Enrique tiene mucha confianza depositada en el valencianista y no sería de extrañar que reparta partidos en función del rival y el calendario. Los técnicos coinciden en señalar que la posición de lateral zurdo es una de las más fiables del combinado nacional y a su vez una de las más potentes de toda la EURO.

Bordalás aseguró en su acto de presentación como nuevo entrenador del Valencia que hay jugadores que se van a quedar "si o sí" en la plantilla 21/22. El técnico asume que habrán ventas en verano por necesidad económica (sobre todo jugadores con fichas altas), pero le gustaría que el capitán siguiera como uno de sus cimientos para construir su nuevo Valencia. El problema es que Bordalás ya sabe que si llega una oferta importante por Gayà el club podría contemplarla con los riesgos que eso conlleva a nivel deportivo y sobre todo de liderazgo en el vestuario. De momento, no hay solución para Gayà y el tiempo pasa.