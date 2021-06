De su ídolo, a su historia o sus recuerdos con Mestalla: el decálogo de Bordalás

El Valencia CF preparó un interesante vídeo para conocer un poco más a José Bordalás, nuevo entrenador del equipo de Mestalla. En él, el alicantino destaca algunas de sus ideas como técnico, señala sus virtudes, sus ideas, su historia e incluso destaca a sus ídolos o referentes. Este es el decálogo de Bordalás.



"Muy jovencito, cuando jugaba. Un entrenador me dijo que hablaba mucho en el terreno de juego, que dirigía a los compañeros, que me cabreaba cuando algún compañero hacía algo mal. Me dijo, me vas a quitar el puesto. Yo tenía la vocación de poder dirigir algún día""Mi referente fue Johan Cruyff. Fue un referente como jugador y luego como técnico. Lo admiraba y de alguna manera modernizó el fútbol. Tuvo una idea distinta en un momento difícil y cambió el concepto del fútbol""Compromiso, trabajo, ambición... sobre todo esas tres cosas""La cantera es todo para un club y para el fútbol. Tener una buena cantera en el fútbol español es definitivo para que LaLiga sea de las más importantes del mundo. La cantera da energía, calidad y talento en un futuro inmediato""Una alegría inmensa, un reto importante. Llego con una ambición enorme. Mi deseo es estar mucho tiempo en el Valencia CF porque será un buen síntoma. Querrá decir que crecimos como equipo, mi objetivo""La energía y la fuerza de esta afición. Cuando Mestalla ruge es algo increíble. Me marcó y mno se me olvidará nunca""Es especial sentir el rugido de esta afición. Esa fuerza y binomio equipo-afición es increíble. Quiero que Mestalla se inexpugnable""Les diría que tengan confianza y que apoyen al equipo. Lo dejaremos todo. Seremos un equipo generoso y con compromiso. Eso es innegociable y los jugadores lo van a entender desde el primer día. El objetivo del Valencia CF fue siempre estar entre los mejores del fútbol español""Hacer cosas importantes con el Valencia CF. No pienso en cosas más allá"