Rajada del padre de Guedes: "Mi hijo está de más en el Valencia CF"

Duras declaraciones del entorno más cercano de Guedes sobre el Valencia CF. El portugués, uno de los mejores jugadores del equipo de Mestalla en el tramo final de la competición, ha confirmado que el futuro del atacante podría estar fuera de Mestalla.

"Estaría bien si no fuera por la situación en la que está el Valencia CF. Guedes solo brilla cuando hay un equipo que se lo permite. ¿Se irá este verano? No lo sé, pero en València no hay Champions, ni Europa League. Él está de más en el club", comentó el padre del jugador, Rogerio Guedes en Antena 1 y que posteriormente recogió el diario Record.

La idea del club es la de vender a ciertos futbolistas este verano siempre y cuando lleguen ofertas interesantes. Y Guedes está en todas las quinuelas, por el escaparate que supone la EURO y por el final de año que hizo. Se habló de los Wolves, pero ya hay rumores incluso que le sitúan en La Cerámica.