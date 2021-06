La cláusula de Jesús Vázquez

El Valencia CF hizo oficial el acuerdo con Jesús Vázquez para la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2025. El club se ha asegurado la continuidad del lateral izquierdo en una apuesta fuerte de primer equipo y ha blindado a un futbolista por el que suspiraban las grandes secretarías técnicas de Europa.

La entidad de Mestalla, en su política de apostar por los jóvenes, ha establecido para el jugador una cláusula de rescisión ascendente que empieza en 45 millones de euros y se incrementa en función de los objetivos que cumpla el jugador. La idea es que el canterano haga la pretemporada con el primer equipo. José Bordalás tendrá la última palabra. Si no se queda saldrá a uno de los equipos de segunda división que ya han llamado a su puerta.

Jesús Vázquez reconoce que ha cumplido un sueño al firmar su renovación. «Esto supone algo muy grande. Después de tantos años aquí se crea un vínculo muy grande entre el club y yo, con el personal, con todos los directivos, entrenadores, utilleros. He pasado por todas las etapas y es algo que siempre he soñado. Tenía varias ofertas, pero el vínculo con el club y la confianza que me han transmitido durante todos los años es algo que te hace decantarte y querer seguir aquí muchos años más», aseguró.



Espejo Gayà

Jesús tiene al mejor referente en la plantilla. «Hay muchos referentes en el Valencia. Gayà es uno de ellos. Ha ido con la selección, es titular y el capitán del Valencia, y lleva toda su vida en la cantera del Valencia, que son los pasos que muchos seguimos». Jesús lleva en la escuela desde los cinco años y siente el Valencia como su «casa». «Me planteo estar aquí muchos años y ser el lateral izquierdo del Valencia. Llevo aquí desde los cinco años y me considero más valenciano que otra cosa. Me han aconsejado que luche, que sea yo mismo y que tenga personalidad, que gracias a ello he llegado hasta aquí. El Valencia es mi casa y voy a luchar y dar la cara como nunca lo he hecho», aseguraba.