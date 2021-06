El primer acto de las peñas desde la pandemia

Las peñas del Valencia, como el mundo, recupera la normalidad después de quince largos meses de pandemia. La afición volvió a Mestalla en el penúltimo partido de LaLiga. Ahora recupera algo que se había perdido: los actos oficiales de peñas. Los peñistas del Valencia no se reunían en un acto oficial desde el pasado 8 de marzo de 2020 en Rossell días antes de que el gobierno decretara el estado de alarma y comenzara el confinamiento. 15 meses después ha vuelto la normalidad.

La penya valencianista Aigües Vives, celebró su 28 aniversario, el pasado viernes. 70 aficionados entre peñistas y simpatizantes asistierón al Bar Hostal de La Barraca d'Aigües Vives que presentaba un gran ambiente como el de las grandes noches. Con todas las medidas de seguridad, mascarilla y mesas separadas, comenzó una noche con el disparo de una traca, que dio paso a la cena, parlamentos y sorteo de regalos. Al acto asistió el presidente de la agrupación de peñas, Fede Sagreras y el directivo David Cogollos. Era es el primer acto oficial de peñas que asiste Fede Sagreras, desde marzo de 2020, justo antes de la pandemia.

Su presidente Agustín Mínguez dijo en su discurso que espera que el acto sea el resurgir de una nueva etapa tanto para las peñas como para el Valencia CF, coincidiendo también con la presentación de su nuevo tecnico José Bordalás. «Aigües Vives ha vuelto con más fuerza que nunca para celebrar el 28 aniversario. El acto fue entrañable porque ten en cuenta que, en nuestro caso, desde diciembre de 2019, no habíamos hecho ningún tipo de reunión. Había pasado año y medio y todos teníamos muchas ganas. Después de año y medio, después de todo lo que nos ha caído, había mucha ilusión. Además, durante este tiempo había perdido a tres personas y hacer un primer acto oficial de peñas para nosotros era muy importante para nosotros. Ninguna peña lo había hecho.Lo bonito es que la gente respondió. Se siguió todo el protocolo de seguridad por supuesto. La gente llevaba mascarillas cuando no estaba comiendo y nos sentamos en mesas de diez. Queríamos acabar la temporada antes con un buen sabor de boca con la ilusión un poco renovada por el fichaje de Bordalás. Somos un total de 100 peñistas y fuimos 70 que fue muy importante. Me siento muy contento y satisfecho. Hemos hecho actos con más gente, pero habría que tener en cuenta esta vez la situación extraordinaria que estamos viviendo»

Igual de feliz estaba el presidente de l'Agrupació Fede Sagreras: «El acto de Aigües Vives es un premio tras esta pandemia y nos muestra la luz a las peñas para los actos en el futuro», confesaba a SUPER.



Minuto de silencio por los fallecidos

Se guardó un respetuoso minuto de silencio por las personas fallecidas, se sortearon más de 25 regalos, entre ellos 3 camisetas del valencia y un balón firmado por los jugadores; así como bufandas, gorras, mochilas, etc. La fiesta tuvo que acabar 'pronto' por el toque de queda era a la una de la madrugada. La penya Aigües Vives cierra así una temporada, hasta julio donde se iniciará la próxima con la presentación del libro oficial 2021-2022.