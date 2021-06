¿Renovación o traspaso?

Daniel Wass tiene que decidir qué hace con su futuro. Al menos eso desliza en sus últimas palabras desde la concentración con Dinamarca: "He llegado a un punto en el que pienso si es el momento adecuado de volver a casa o si debo esperar. Todo es interesante y por supuesto quiero escucharlo todo, pero aún tengo mi contrato, así que es el Valencia quien decide mi destino".

Wass cuenta con el interés del Copenhague en su fichaje tal y como publicó SUPER el 20 de mayo, aunque su idea inicial era la de no salir todavía a su país o no era una prioridad hasta sus declaraciones en las que se entreabre la puerta. Por su parte el Valencia no contempla la salida de un jugador clave deportivamente, es más, los contactos con su entorno han ido encaminados a acordar una renovación.

El club tiene clara su postura con Wass en el caso de que su idea sea la de marcharse. El Valencia no está dispuesto a regalar futbolistas sin ingresar dinero por el jugador sea cual sea el destino y el término de su actual contrato. Si Wass se decanta por abandonar Mestalla, tendrá que presentar una oferta al club y satisfacer las exigencias económicas del club.

En ese sentido en los últimos meses el Valencia y sus agentes han mantenido conversaciones informales en dirección a negociar una ampliación de su contrato, que finaliza en 2022. Wass es un jugador con peso específico para los técnicos por su utilidad en varias posiciones además de la importancia de su papel en el equipo. El danés está en el grupo de alta consideración junto a los capitanes (Gayà, Jaume, Gabriel Paulista y Carlos Soler) de ahí la intención firme del Valencia de prolongar su vinculación.

En el club no hay duda de su rendimiento y de ahí que el danés sea una pieza con alto valor deportivo. Su polivalencia le ha convertido en el comodín idóneo para tapar cualquier agujero en el equipo. Wass ha sido importante para todos los entrenadores que ha tenido desde su llegada. De hecho tres años después su rol se ha convertido en imprescindible en el campo. La prueba del algodón son los minutos jugados: Wass es el jugador con más minutos en las últimas tres temporadas (10.457'), seguido de cerca por Gabriel Paulista.

A pesar de que el Valencia ahora tiene nuevo entrenador, la llegada de José Bordalás al banquillo no cambia la perspectiva del club. Se cuenta con Wass. Por otra parte algo lógico desde el plano técnico, pues es clave disponer de un jugador así por las alternativas que ofrece y por que siempre supone una garantía mínima de rendimiento. La entidad y Bordalás lo esperan para trabajar con el equipo en pretemporada. Su regreso a Paterna dependerá del desempeño de Dinamarca en la próxima Eurocopa y de sus posteriores vacaciones, pero Bordalás piensa en él como una pieza útil para su proyecto en Mestalla