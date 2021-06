Angulo, el elegido para el Valencia Mestalla

Miguel Ángel Angulo es el principal candidato al banquillo del VCF Mestalla. Toca restructurar el equipo tras una temporada horrible a nivel de resultados y el hasta ahora entrenador del juvenil A es el elegido para hacerlo. Angulo ya fue una opción hace una temporada. Por entonces, el banquillo del Mestalla quedaba libre tras la marcha de Chema Sanz al cuerpo técnico de Javi Gracia en el primer equipo. La apuesta final fue Óscar. Y ahora, con otro verano para planificar un nuevo ciclo, todos los caminos llevan al asturiano.

La temporada de Angulo al frente del Juvenil en División de Honor ha sido positiva. Pugnó por el título de campeón con el Levante UD hasta la última jornada y obtuvo un meritorio segundo puesto, por encima de uno de los favoritos como era el Villarreal CF.



La marcha de Óscar Fernández

Óscar Fernández, con contrato en vigor, no seguirá al frente del equipo tras los dos descensos del filial, que pasará de jugar en la tercera categoría nacional (Segunda B) a hacerlo en la quinta tras la reestructuración del fútbol en España (3ªRFEF). Las sensaciones en torno al equipo no han sido positivas, aunque su continuidad pese a los descensos (en otra situación se habría hablado de despido) se ha justificado en el valor formativo de la Academia por encima de los resultados. Su continuidad dentro del organigrama pero con otro rol, aunque no es cien por cien descartable, se antoja prácticamente imposible.

Volvía a casa Óscar Fernández y lo hacía con un contrato hasta 2023, que no cumplirá. Los resultados mandan y la realidad es que el filial ha sido uno de los peores equipos de la temporada entre todos los que formaron la Segunda B. En total, 18 puntos con 26 partidos jugados y solo 2 victorias. El resto, 12 empates y 12 derrotas. Por A o por B, el filial no fue capaz de amarrar ciertos resultados clave, cayó hasta Segunda RFEF con opción de salvarse. El ratio tras una mala primera fase ya obligaba a los valencianistas a encomendarse a un milagro en la segunda fase, que finalmente ni llegó a coger forma.