Anil Murthy vuelve a las andadas

La horrible temporada del Valencia CF en la 2019/20 no ha servido para hacer recapacitar a Anil Murthy. La conferencia para el 'Campus France Singapore' del presidente del club dejó 'perlas' difíciles de digerir y que demuestran que la situación es irreconducible por parte del mandatario.

Frases provocativas y poco respetuosas con la afición. Incluida esa subida de abonos que tiene en mente demuestra un fallo gravísimo de 'timing' teniendo en cuenta que si la llegada de Bordalás había generado cierto optimismo por la figura de un entrenador de carácter y mano dura, esas palabras vuelven a alejar a la afición de la que en definitiva es su casa y no la de Meriton, de Mestalla. «Este año no lo hemos hecho tan bien, pero voy a subir los precios de nuevo si la Covid nos deja abrir el estadio. La política de precios debe estar orientada por los datos y hay un precio justo que puedes explicar y justificar. Básicamente, aquel que pague estará llegando a este precio justo. Pero no a base de emociones». Con esas palabras, traducidas por Paco Polit, Anil Murthy añadía más leña al fuego e impide pensar en una campaña de renovación de pases atractiva para la afición, que este año ha visto como el Valencia CF terminaba el décimo tercero y que aún así va a ver incrementado el precio de su abono. Incomprensible.

Peor excusa tiene todavía lo de vender la idea de que es mejor un equipo de fútbol sin profesionales del sector. Sé que estoy en la senda correcta cuando me dicen: 'El fútbol es así, tú no lo entiendes'. Me hace motivarme todavía más respecto a estar en la senda correcta», señaló el mandatario en un discurso que no quedó ahí. «Los profesionales del fútbol, a mi juicio... no son precisamente la gente más inteligente. Y creo que profesionales de otras industrias deben venir a mejorar la manera de gestionar el fútbol», explicó.

Lo cierto es que a pesar de sus declaraciones y de mostrar total seguridad en saber gestionar el club, el presidente del Valencia CF se ha mostrado incapaz de generar un equipo competitivo para la 19/20 y tampoco ha solucionado el problema del nuevo estadio.

<noiframe></p><ul><li>¿Renovarías tu abono si Anil Murthy sube el precio considerablemente?</li></ul><p></noiframe>