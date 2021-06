Cillessen explota y carga duramente contra Frank de Boer

El portero del Valencia CF Jasper Cillessen ha arremetido duramente contra su seleccionador Frank de Boer por dejarlo fuera de la Eurocopa por Covid-19 sin esperarlo a que diera negativo. El internacional holandés no se ha mordido la lengua y ha cargado contra el técnico. "Nunca me había sentido tan impotente, enfadado y horrible", ha dicho en declaraciones a De Telegraaf. Estas son sus mejores frases:

Las reglas permiten remplazar a porteros durante la Eurocopa y había tiempo de sobra. El primer día estuve resfriado, pero después no tuve más problemas. ¿Y dice que no estoy en forma? El seleccionador y yo nunca vamos a estar de acuerdo en eso",

"No tengo idea de lo que ha cambiado, tampoco nadie me dijo nada hasta que el seleccionador me llamó el martes. Eso lo hace más irónico"

"Quiero evitar quedarme quieto por tres semanas, que me convoquen y me acusen de no estar en forma. Ya conozco esa historia".

