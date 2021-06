Pasan los días, pero no la indignación. La afición del Valencia CF sigue dolida por el anuncio del presidente Anil Murthy de subir el precio del abono la próxima temporada 21/22. La herida es grande por lo que dijo y por cómo lo dijo. SUPER ha dado voz a las peñas para que expresen libremente su opinión y la unanimidad es total. «Meriton ha conseguido lo que no había pasado en toda la historia del Valencia, que no hayan bandos y que la afición esté unida», decía Josep Herrero de la Peña de Agullent. Algunos peñistas se sienten tan desilusionados que se están planteando si renovar o no. Otros, más que nunca tienen claro, que «hay que llenar el estadio y presionar». Es el caso de Josep. «Es indignante. Parece que lo hacen a propósito. Hay que hacer presión y seguir protestando. Lo increíble es que todo esto ha pasado siete días después de que el Valencia presentó a Bordalás».

El valencianismo se ha acostumbrado a sentirse maltratado por la propiedad, pero no entiende qué necesidad había esta vez después de una semana tranquila en la que se había presentado a José Bordalás y más cuando el caballo de batalla del entrenador en esa rueda de prensa fue su intención de crear un «binomio equipo-afición» para que Mestalla volviera a rugir como en sus visitas como técnico del Getafe. Lino Guzmán de Collonuts lo denunciaba así: «No puede ser que Bordalás pida unión y Anil provoque. Es una burla constante, se ha perdido el respeto a la afición. Yo voy a seguir yendo al campo, no nos van a tirar de Mestalla y los que vayamos vamos a pedir su dimisión y la de Peter Lim desde el minuto uno».

Muchos son los peñistas que animan a la afición a seguir acudiendo a Mestalla aunque sea a ejercer su derecho de libertad de expresión contra la propiedad. Como por ejemplo Pedro Ballester de la paña de Pedreguer. «Yo lo que voy a hacer es renovarme el pase para protestar. Nos engañan, solo quieren hacer negocio y hay que seguir diciendo que ya está bien, que se vayan». La misma línea argumental tiene Paco Juan de 'Tornem'. «No es tanto la subida del pase, es el desprecio y la desconsideración con la que tratan al aficionado. Yo estoy deseando un Mestalla lleno para que se enteren».

Es el sentir mayoritario de los peñistas consultados. Ir al campo a protestar y defender al valencia. Juan B. Gimeno de la Peña de Puerto de Sagunto lo tiene claro: «Lo que tenemos que hacer es renovar el pase, ir a Mestalla y pintarles la cara, no pueden reírse más de la afición. Yo estoy muy preocupado porque el club se va al traste».



sin sentimiento El valencianista por un lado quiere acudir a Mestalla a ver al equipo, peor al mismo tiempo el cuerpo les pide no ir. Rafael Masero de la Peña Paiporta Che da en la clave. «Se aprovecha del sentimiento del valencianista porque la gente va a ser yendo al estadio, al final el sentimiento puede con todo, pero es para que no fuera nadie al estadio. Nos tratan como bobos». Un sentimiento similar tiene Puri Lladró, la presidenta de la Peña Valencianista Juan Mata. «Me pareció una declaración prepotente. Tienen a todo el mundo en contra. No le encuentro sentido. Al final es nuestro Valencia y queremos verlo, pero es que se merecen que no vayamos nadie al campo», manifestaba.

Pedro de la Peña Valencianista de Benicarló resume a la perfección en sentir del valencianismo. El único consuelo para muchos (o para todos) es que Meriton «se vaya». «Son declaraciones penosas como las que hizo también hace poco Peter Lim. Parece que quieren que la gente no renueve el pase. La ilusión deportiva es cero. Lo único que nos daría vida es que se vayan».