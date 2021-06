Buenas noticias para Guedes con Portugal

Gonçalo Guedes ya piensa en la Eurocopa. El atacante portugués está metido ya en la dinámica de Portugal después de que la selección lusa disputara su partido contra España este mismo viernes. Ese mismo día, el '7' del Valencia dio negativo en la prueba de Covid, que le tenía apartado del grupo, y eso le ha permitido reintegrarse a la dinámica habitual del conjunto portugués.

La selección lusa se entrena este sábado en Lisboa después de su partido contra España, que terminó con empate a cero, y Fernando Santos cuenta además de con la noticia positiva de Guedes con la vuelta de los futbolistas del Manchester City, que tuvieron unos días tras jugar la final de la Champions, como así ha informado el diario Record.

Guedes ha sido por su parte uno de los protagonistas de la semana después de haber visto como su padre sorprendía con unas declaraciones fuera de lugar en las que explicaba que su hijo "está de más" en el Valencia. "Si no fuera por el club en el que está, los problemas que tiene el club, estaría bien. Solo brilla cuando hay un equipo que le permite brillar. ¿Se irá? No sé. Allí no hay Champions, no hay Europa League. Él allí está de más", aseguró Rogerio.