Gayà mantiene en vilo al proyecto

El futuro de José Luis Gayà en el Valencia pasa por horas delicadas. El capitán y emblema del club de Mestalla sigue albergando muchas dudas acerca de su continuidad en la entidad y la posibilidad de una ampliación de contrato que ha dejado aparcada y que no se ha resuelto antes de la Eurocopa. El compás de espera del lateral de Pedreguer no responde a una motivación económica, sino a la seriedad y estabilidad del proyecto deportivo que vaya a presentar el Valencia, y que en las dos últimas temporadas ha caído en picado, hasta llevar al club a una situación de posible colapso. Toda la trayectoria de Gayà en el primer equipo coincide con la etapa singapuresa de Mestalla, por lo que conoce de cerca una gestión que ha acelerado su tendencia a los erráticos golpes de timón.

Las perspectivas societarias del Valencia a muy corto plazo no son optimistas, con el club abocado a más ventas y sin que Peter Lim haya mostrado intención alguna de inyectar capital o de renegociar el vencimiento de los préstamos por 54,5 millones, que caducan en septiembre y que comprimen el calendario de pagos hasta los 120,7 millones. Una sensación de retroceso confirmada por el presidente Anil Murthy, con el anuncio de otro verano parecido al anterior en cuanto a traspasos, y que ni el golpe de efecto del fichaje de José Bordalás como técnico ha logrado atenuar. En la reflexión de Gayà entran, por primera vez, otros factores que hasta ahora nunca había contemplado seriamente, al ser más receptivo al interés de otros clubes.

La situación en el Barça

Es en ese punto donde entra en acción el FC Barcelona, el club mejor posicionado aunque Gayà sea un antiguo deseo de mercado de Diego Pablo Simeone para el Atlético. La llegada de Mateu Alemany (perfecto conocedor de Gayà) al nuevo Barça de Joan Laporta ha incrementado el interés por el lateral, de 26 años recién cumplidos. Además, su jerarquía de titular en la selección española que disputará la Eurocopa, por encima del barcelonista Jordi Alba, refuerza su cotización de mercado y en el escaparate de la competición internacional.

El Barcelona ha calculado los tiempos de un seguimiento que todavía no ha entrado en calor. Las primeras intenciones del club azulgrana se basan en cantidades irrisorias, incluso para la posición de debilidad del Valencia. Meriton, pese a la escasa pericia negociadora exhibida en muchas de las ventas, no está dispuesto a desprenderse con facilidad de Gayà. Y el propio Alemany, consumado estratega negociador, sabe que a lo largo del verano el Barcelona deberá aumentar la oferta para aspirar a quedarse con Gayà. De momento, los movimientos del Barcelona han sido extremadamente austeros, con todas las incorporaciones, de momento, a coste cero, como ha sucedido con el Kun Agüero, Eric García o Emerson, repescado del Betis. Incluso la continuidad de Ronald Koeman se explica desde la economía de guerra, ya que seguirá siendo el técnico porque no hay dinero para finiquitarle.



Gayà y Soler, los 'pilares' de Meriton

En un contexto de necesidad financiera y con un sentimiento creciente en el vestuario de varios futbolistas de querer cambiar de aires (caso de Daniel Wass o Kang In Lee) Valencia quiere ofrecerle a Bordalás la garantía de la continuidad de Gayà y Carlos Soler. El mismo entrenador alicantino dejó caer en su presentación que había futbolistas intocables, en alusión a los dos valencianos, capitanes y conectores emocionales del equipo con la grada.

En el poder de persuasión de Bordalás, como sucedió en la primera temporada de Marcelino García Toral con los fichajes de Neto o Paulista, está una de las esperanzas contra el pesimismo dominante. Su figura está fresca, no ha dado tiempo para que se desgastara y su voz es la más potente de un club alicaído. En Mestalla, el exentrenador del Getafe está ante la mayor oportunidad de su carrera y es el principal interlocutor para tratar de convencer a Gayà de dar el enésimo voto de confianza al club de su corazón.