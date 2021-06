Las cartas de Kang In en el mercado de fichajes

En el Valencia hay caso Kang In desde hace tiempo y eso es algo evidente. Ni es de este verano, ni tan siquiera de este 2021, pero la realidad es que cada día que pasa es un día más cerca del desenlace. El futbolista tiene, en cierta medida, la sartén por el mango. A un año de terminar contrato el club no quiere dejarle marchar gratis y por eso está abierto a una posible salida del coreano, que como ha informado SUPER tiene pensado no volver a Valencia si no es necesario tras la disputa de los Juegos Olímpicos. Y lógicamente en el mercado aparecen un buen número de clubes pendientes de la situación para aprovechar un traspaso económico y además haciéndose con los servicios de un futbolista joven y con proyección.

Kang In no ha tenido una temporada positiva en líneas generales. Menos protagonismo del esperado -15 titularidades en 38 jornadas- con un bagaje de 4 asistencias y cero goles demuestran que la que debía ser su temporada por varios motivos no ha terminado según lo esperado. A pesar de eso, el coreano es uno de los objetivos de varios clubes europeos, que ya han llamado a su puerta y uno de ellos es español: el Atlético de Madrid. Junto al conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone también entran en escena Milan, Wolverhampton, Fiorentina y Napoli. Tres de Serie A, uno de la Premier y otro de LaLiga Santander. Y de momento Kang In sigue con un hoja de ruta marcada: paciencia y a esperar.

En cualquier caso, los cinco equipos están pendientes y esperan para dar un paso al frente mientras la posición del club es quedarse con un porcentaje importante del jugador. Esa es la carta que tiene el Valencia CF en una operación marcada por la posición débil de la entidad tras ver cómo el coreano está a un año de terminar contrato. Lógicamente, el precio de mercado a falta de ese ciclo para terminar su vinculación con el club y viendo los antecedentes de Meriton con la venta de futbolistas no invitan a pensar en una operación con una buena suma de millones por delante. Esa es la realidad. El precio que se pague por Kang In será, con casi total seguridad, inferior al de un futbolista de su proyección y mercado. Y la única vía que tiene en estos momentos el Valencia CF es guardarse un porcentaje del jugador para aprovechar un posible beneficio futuro.



Temporada del jugador

La venta de Kang In se asume como otra salida tipo Ferran. Con menor rendimiento pero es otro futbolista formado por la casa que abandona el club y que no confía en le proyecto que hay e la entidad. Ni en torno a su figura ni tampoco a medio corto plazo en lo que al colectivo se refiere. Y eso se ha visto desde el primer acercamiento con el futbolista tratando de cerrar su renovación con el Valencia CF. En el caso de Kang In no ha ayudado tampoco su rendimiento sobre el terreno de juego. Con altos y bajos, su temporada no ha sido insuficiente pero sí está por debajo de lo esperado. Y es algo que le ha ido sucediendo año tras año. Con matices lógicamente. Su primera temporada apenas jugó 21 minutos con el primer equipo en LaLiga Santander. En el recuerdo su momento Getafe en Copa con pases determinantes y la sensación de opositar a contar con más protagonismo. No fue así pero en la 2019/20 todo empezó también torcido con el adiós de Marcelino y la ausencia de un equipo competitivo también le cortó las alas. Sin contexto apropiado ha sido más difícil para él.