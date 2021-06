Wass cambia su posición antes de la EURO

Empieza una semana clave para los valencianistas desperdigados por el globo. El próximo viernes arranca la EURO y con cinco representantes valencianistas en el torneo además de Kang In y Maxi Gómez.

Uno que ya está velando armas para el estreno es Wass. Dinamarca jugó ayer su último amistoso. El danés disputó 71 minutos, aunque esta vez lo hizo en un doble pivote junto a Jenssen con Erikssen de enganche. 2-0 vencieron a Bosnia para cerrar la fase de preparación tras el 1-1 frente a Alemania. En ese partido Wass jugó de lateral derecho, lugar en el que presumiblemente parta como titular en el estreno escandinavo frente a Finlandia el sábado 12. El propio jugador reconocía que le sorprendió salir como pivote aunque espera jugar en defensa: «Creo que volveré a mi posición, pero fue genial jugar en el centro. Es raro para mí hacerlo en la selección». Aunque no habló sobre su futuro en esta ocasión sí lo hizo del debut frente a Finlandia: «Siempre es una victoria es un buen preludio».

Respecto al resto de internacionales la noticia más positiva la trajo Guedes. El luso participó en el entrenamiento del sábado con Portugal tras su negativo en el test de Covid-19. Guedes espera estar listo para jugar algún minuto contra Israel este miércoles 9

.

Por último Musah esta madrugada se entra con Estados Unidos a México en la final de la CONCACAF Nations League. El joven norteamericano no participó en el duelo contra Honduras. Estados Unidos jugará un último amistoso frente a Costa Rica el día 6. Respecto al resto de internacionales, Gayà no jugará con España tras el positivo de Busquets por protocolo. Maxi Gómez sigue pendiente de un negativo para unirse al equipo de Uruguay, mientras Cheryshev no jugó en el último amistoso de Rusia antes de la Euro.

