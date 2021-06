Hugo: absoluto el día que debía ser ingeniero biomédico

Hugo Guillamón está a pocas horas de convertirse en internacional absoluto. El central del Valencia CF se estrenará en la selección española en un amistoso (20:45, Butarque) contra Lituania previo a la Eurocopa que ya es historia de la RFEF. La Roja estará formada solo por jugadores de la Sub-21 como consecuencia del positivo de Sergio Busquets que ha obligado al resto de internacionales, incuido Luis Enrique, a permanecer en cuarentena. Uno de esos afortunados será Hugo.

El valencianista estaba estudiando en casa de l'Eliana cuando recibió la llamada de la RFEF. Hugo regresó del Europeo Sub-21 a finales de semana (no pudo jugar las semifinales del jueves por sanción) y no se había marchado de viaje de vacaciones porque tenía un examen importante este miércoles por la mañana en la Universidad de València. Un examen que no podrá hacer porque... tiene que debutar con la Absoluta de España de urgencia.

Hugo se había organizado su primera semana de vacaciones para estudiar. El plan era regresar del Europeo (como muy tarde acababa el domingo), estudiar toda la semana y presentarse el miércoles al examen. Es un examen clave para terminar el primer curso de ingenieria biomédica que está estudiando en la Universidad Politécnica de València. Hugo empezó a tramitar las gestiones para el aplazamiento del examen nada más recibió la llamada de la RFEF. Aún así, se ha llevador el portátil a la concentración para seguir estudiando.

Hugo sabe que en el fútbol profesional cada vez es más difícil compaginar el fútbol con los estudios. Desde que dio el salto al primer equipo apenas tiene tiempo. Sin embargo, el jugador lo saca de donde sea. Nunca ha querido dejar los estudios de lado, incluso si tiene que renunciar a sus vacaciones (como esta semana) lo hace.

¿Qué es es la ingeniería biomédica?

La ingeniería biomédica es la disciplina que aplica los principios y métodos propios de la ingeniería a la solución de problemas en biología y medicina, y a la mejora de los métodos de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Es un área en continua expansión con gran demanda de profesionales capaces de integrarse en equipos interdisciplinares para abordar nuevos retos en la mejora de la tecnología sanitaria. El Grado en Ingeniería Biomédica forma a los estudiantes en tecnologías como biomecánica, biomateriales, bioelectrónica, instrumentación biomédica, procesado de señales, telemedicina, biotecnología o ingeniería clínica y gestión entre otras.