Los dos deseos de Bordalás

Bordalás tiene claro qué Valencia CF quiere. El entrenador alicantino desde el primer momento ha remarcado su intención de recuperar el «ADN del Valencia». Carácter, compromiso y contundencia en las dos áreas. En esa línea se está trabajando en el área técnica para conformar, junto al criterio de Bordalás, una plantilla lo más a imagen y semejanza del entrenador posible.

Los cimientos para Bordalás se construyen desde atrás. No es una novedad. De hecho desde su llegada las prioridades a la hora de reforzar la plantilla han sido un central y un mediocentro. Por eso los deseos del entrenador del Valencia CF son Mauro Arambarri y Nemanja Maksimovic. Un doble pivote que ha moldeado, evolucionado y sacado un rendimiento excelente en Getafe.

Tanto le gusta a Bordalás el uruguayo que ha contactado con él e intentar reclutarlo para su proyecto en Mestalla. Al menos así de claro lo afirmó Ángel Torres, presidente del Getafe CF: «Sé que lo ha llamado Bordalás para que se fuera con él al Valencia CF, pero no sé si el Valencia CF podrá hacer frente a una operación así».

La principal dificultad de esta operación es el precio. El Getafe no renuncia a los 25 millones de euros de su cláusula de rescisión: «Creo que este año le toca salir porque no solamente hay cosas de aquí en España. También hay interés de equipos de la Premier, de Italia sobre todo», apuntó Ángel Torres. La competencia y la alta suma de dinero complican hacer realidad una de las aspiraciones de Bordalás. Pero en Getafe ya asumen sus salida: «Es uno de los futbolistas revelación de esta temporada, aunque lleva cuatro años, desde que llegó al Getafe, muy buenos y creciendo. A Mauro le quedan dos años de contrato, pero ya le puedo asegurar que no va a estar dos años más con nosotros», concluyó el presidente del conjunto azulón.



Un dúo dinámico

Sin lugar a dudas otra de las razones del excelente rendimiento de Arambarri bajo las órdenes de Bordalás no se puede entender sin Nemanja Maksimovic. El jugador llegó al Coliseum desde Mestalla (el club todavía conserva un porcentaje de una futura venta) y temporada a temporada, con menos brillo, también ha crecido bajo el manto de Bordalás y de la mano del uruguayo. Los números hablan por sí solos. Mientras que Arambarri ha disputado 142 partidos, Maksimovic ha participado en 118. Es más el balcánico es el segundo jugador con más partidos jugados en las últimas tres temporadas. Arambarri, el 5º. Ambos han conformado una sociedad muy prolífica y siendo el corazón del equipo. Tanto Arambarri como Maksimovic han descodificado perfectamente el libreto de Bordalás.

El marcado sistema 4-4-2 del técnico permitía al balcánico quedarse descolgado en fase defensiva, mientras Arambarri asumía un rol más posicional. En ataque lo mismo. Fundamental el recorrido de Maksimovic y el posicionamiento del uruguayo en la medular para robar balones sueltos y de nuevo, rápidamente volcarse en ataque lanzando a los atacantes. De hecho desde la llegada de Bordalás al Getafe, el trabajo del nuevo técnico del Valencia ha provocado que ambos. El uruguayo ha pasado de 1'25 millones de euros a los 20 actuales. Por su parte el serbio ha aumentado su cotización de 3 a 18 millones. El santo y seña del Getafe de Bordalás. Tenerlos en Mestalla, un deseo ahora mismo, difícil de alcanzar.