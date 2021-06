La emoción de Joaquín Guillamón: "Soy el padre más feliz de España"

El martes, 8 de junio de 2021, fue uno de los días más felices en la familia Guillamón Sanmartín. No es para menos. Hugo Guillamón debutó con la absoluta de España y además lo hizo anotando gol. No es habitual en él, puesto que juega de cental, pero es una anécdota para el recuerdo en una fecha señalada.



Pase lo que pase en adelante, Hugo Guillamón ya podrá decir que vistió la elástica de la Roja y que marcó un gol como absoluto. Fue en el minuto 3 del encuentro ante Lituania. La clave del éxito, reconocía su padre, es el trabajo. Pero Hugo no es un futbolista más... combina el deporte con los estudios y, de hecho, al ser llamado para el encuentro por el positivo de Busquets y el aislamiento de toda la absoluta convocada para la EURO, Hugo estaba preparándose un examen. "Soy el padre más feliz de España", reconocía Joaquín al acabar el partido. Él y los hermanos del futbolista se desplazaron a Madrid para presenciar el encuentro en directo en Butarque. Y la emoción era evidente... Las cámaras de El Chiringuito pudieron hablar con él y captaron el orgullo de un padre en su máximo esplendor.





