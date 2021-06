El Valencia CF se la pega en Twitter

"El Valencia CF se suma a la iniciativa internacional contra el abuso y la violencia en redes sociales. Las plataformas deben hacer más para evitar los comentarios discriminatorios. Nuestras redes, como la de otros clubes y jugadores, también son atacadas por un pequeño grupo de violentos y gente racista. Tolerancia cero ante este tipo de conductas. Con este motivo, el Club seguirá informando a sus aficionados, pero desactivará los comentarios con el objetivo de acabar con la propagación del odio en las redes". Con este comunicado, el Valencia CF anunció el pasado 1 de mayo que bloquearía las respuestas de los usuarios de Twitter a sus publicaciones. ¿Y cuáles son las consecuencias?

Por un lado, el daño a la imagen de uno de los clubes más importantes de Europa es evidente. Que no les contesten a los tuits no implica que no se les pueda mencionar... y casi siempre es de manera crítica contra Meriton. Por otro lado, es obvio que el poder de las RRSS quedan menguadas cuando no interactuas de ninguna manera con los seguidores. No se trata de responder a los usuarios, pero sí de permitir que comenten los tuits en cuestión. De lo contrario, disminuye el alcance de la publicación.

Sobre ello, la cuenta especializada @deporfinanzas ha ofrecido un cambio brutal en la tendencia de las interacciones del Valencia CF en Twitter. El descenso es brutal,de hasta el 67%. El club de Mestalla ha pasado de ser el quinto con mayor repercusión (262.000 interacciones) en abril, a ocupar el decimocuarto puesto con 'sólo' 87.300 en mayo. Todos ellos, evidentemente, en base a los 'retuits' y 'me gusta' a una cuenta oficial que tiene casi 1,3 millones de seguidores.



Top-20 de interacciones según Deporte&Finanzas