Las claves de Gayà con España para la Eurocopa

El capitán del Valencia CF José Luis Gayà afronta su participación con España en la UEFA Euro 2020 como el único jugador del club de Mestalla que lo hará con La Roja. El valencianista se ha convertido en un jugador con un rol importante en los planes de Luis Enrique.

El debut de Gayà y la selección será el lunes 14 frente a Suecia en La Cartuja (ver calendario completo). El lateral ha analizado el torneo y las posibilidades de España en VCF Media.



"Con muchísima ilusión de poder jugar un europeo. Es el sueño que todo jugador tiene y con ganas de demostrar que esta selección tiene mucha ambición y muchas ganas. Pasito a pasito y ojalá podamos hacer un buen Europeo", explica sobre cómo llega el combinado nacional a la competición.

"Al final la selección siempre es lo más bonito que le puede pasar a un jugador. Es con lo que sueña siempre y para mí es un sueño hecho realidad", añade Gayà sobre su inclusión entre los seleccionados por Luis Enrique y reflexiona sobre su temporada: "Siempre que estoy con la selección intento dar lo máximo igual que aquí. Si voy a la Selección es porque en el Valencia CF sigo haciendo las cosas bien y eso me refuerza de cara a lo que viene"

Respecto a la convocatoria Gayà asegura que hay "un grupo súper unido. Como siempre". Y argumenta: "Llevamos tiempo y el grupo está con ganas de demostrar y de hacer un buen Europeo y con muchísima ilusión. Ilusión, ganas y ambición, es lo que tenemos que tener. Y lo que tenga que venir que venga"

"Al principio siempre estás más nervioso porque es algo con lo que has soñado tanto tiempo ir a la selección siempre he dicho que es lo más grande que le puede pasar a un jugador, pero a medida que van pasando los partidos, ya te vas cogiendo y con más confianza", valora sobre su proceso de adaptación a España, aunque ya suma 14 internacionalidades absolutas.



Los rivales de España en la fase de grupos del Europeo

Por último España se enfrentará a Suecia, Polonia y Eslovaquia: "Rivales difíciles. Venimos de un año en el que se ha demostrado que el fútbol está cambiando. Cada partido cuesta la vida poder ganarlo, no has pasado aquí con el Valencia. En la selección en partidos que a priori tenemos que ganar nos ha costado, sobre todo, por el rival. Eso nos tiene que servir de aprendizaje. Y es lo que hemos hechos siempre. Saber que ahora los rivales van a estar más preparados y que nos van a poner las cosas más difíciles. Contra eso tenemos que luchar. Ojalá me pasara esto siempre. Y cuando acabe esto ya te diré que necesito unos días porque la temporada ha sido"