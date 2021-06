Versión oficial del Valencia CF tras la posible sanción a Peter Lim

La Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha propuesto multar con 2,3 millones de euros a Peter Lim al considerar que el club ha incumplido los acuerdos previstos por el Valencia en la primera fase de la ATE (Acción Territorial Especial) del Nuevo Mestalla. El Valencia CF sin embargo, a pesar del informe elaborado por la consellería de Arcadi España a petición de Rafael Climent, considera que eso no es aplicable y además no tiene constancia de dichos documentos que puedan suponer esa sanción al máximo propietario de la entidad.

Los expertos señalan en cualquier caso a Meriton como el gran culpable de que no se haya cumplido con lo previsto y prometido tras firmar años atrás y propone a Economía, consellería de la que dependen las sanciones y castigos, que multe a Meriton, propietaria de la entidad, con Peter Lim como máximo responsable.

El Valencia CF por su parte no se mueve de esa postura y considera que no es aplicable ese tipo de sanción económica y además insiste en que no tiene constancia alguna del informe desvelado en la jornada de este lunes 14 de junio.