La opción de Rafa Mir se pone complicada para el Valencia

El fichaje de Rafa Mir cada vez se pone más difícil. A la competencia de equipos que se unieron desde hace meses a la puja por el delantero hay que unir ahora las altas pretensiones económicas del Wolverhampton. El escenario actual, según ha podido saber SUPER, es el siguiente. El futbolista, que acaba contrato con los Wolves el próximo 30 de junio de 2022, ha rechazado la oferta de renovación del club inglés. El Wolverhampton ha intentado retener al futbolista después de su explosión con el Huesca en LaLiga española poniéndole encima de la mesa una propuesta de ampliación de contrato. Sin embargo, el futbolista no quiere seguir ligado a la entidad inglesa porque no se adaptó a la vida de la ciudad y principalmente porque no sintió la confianza del club en la parcela deportiva con tres cesiones a Las Palmas, Nottingham Forest y Huesca. El jugador entiende que ha cerrado una etapa con los Wolves y que ha llegado la hora de cambiar de aires y emprender otros retos deportivos. No renovará con los ingleses.



La postura de Rafa y los Wolves

Rafa va a salir del Wolverhampton. La decisión está tomada. El club inglés está obligado a venderlo para hacer caja y evitar que salga libre el próximo verano. Los Wolves son conscientes de que el delantero se ha revalorizado mucho en la última temporada (16 goles) y, según ha podido saber este periódico, han tasado a Rafa Mir en 15 millones. La idea es no bajar de esa cantidad. Hay muchos equipos que han llamado a la puerta del jugador y se han interesado en su contratación. De momento, ya hay dos clubes que están dispuestos a hacer una inversión fuerte por el joven delantero de 23 años. Uno de ellos, del Calcio italiano. El Valencia está en permanente contacto con el agente del futbolista y de momento (con poco margen económico y sin ninguna venta cerrada) no puede acometer la operación en las actuales condiciones. Su fichaje no está descartado por ninguna de las partes, pero la realidad es que es difícil.



No cierra las puertas al Valencia CF

El murciano siempre ha visto la opción del Valencia con buenos ojos. Siempre que ha tenido la oportunidad de hablar ha mostrado su cariño al club que le formó como jugador y persona. Siente que el club no le dio una oportunidad en el primer equipo, pero no guarda rencor. Todo lo contrario. Rafa (al que José Bordalás ya quiso para el Getafe) respeta y admira al Valencia y nunca ha cerrado ni cerrará las puertas.

Un tiempo para decidir bien

El jugador está valorando todas las ofertas que tiene encima de la mesa para tomar una decisión importante que marcará su carrera deportiva. Rafa Mir se despidió del Huesca después de firmar una gran temporada con 13 goles en LaLiga y 3 en Copa del Rey convertido en el máximo goleador de la historia del club en Primera División por delante del ahora delantero de Osasuna Chimy Ávila. El exvalencianista, campeón de Europa Sub-21 en 2019 junto a Carlos Soler y Manu Vallejo, está en la prelista de la selección olímpica y tiene opciones de viajar a Tokio con la Sub-23 de Luis de La Fuente. Es un verano clave para él. El Valencia sigue atento. Aunque cada vez esté más complicado. El club busca un delantero tras la salida de Gameiro y Cutrone. Bordalás ahora mismo solo tiene a Maxi Gómez, Manu Vallejo y Rubén Sobrino.

