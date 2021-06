Aseguran que dos equipos ingleses quieren a Diakhaby

El Valencia CF sigue trabajando en el mercado de fichajes tanto en entradas como en las salidas. Además de los nombres de Guedes y de Maxi Gómez, entre otros, el club explora opciones para sacar dinero por Mouctar Diakhaby.

El futbolista francés termina contrato en 2023 y según informa el Diario AS cuenta con muchos pretendientes. Según cuenta este medio Diakhaby ha recibido el interés de dos equipos de la Premier League. No obstante volver a la Ligue 1 es otra opción encima de la mesa, ya que en su país tiene un buen cartel. En este caso explica el Diario AS que el Newcastle y el Leicester se han interesado por el jugador del Valencia CF.

Ahora queda por ver cuáles son las opciones de Diakhaby y las ofertas que recibe el Valencia CF por el jugador. Hay que recordar que el central galo, tal y como adelantó SUPER, es muy del agrado del Monaco.