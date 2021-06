La marcha de Gattuso descarta a Guedes y Kang In

La Fiorentina ha hecho oficial la salida de Gennaro Gattuso menos de un mes después de ficharlo y eso son malas noticias en clave 'operación salida' del Valencia CF. La marcha del técnico italiano, cuya contratación se anunció el pasado 25 de mayo, descarta automáticamente a Gonçalo Guedes. El internacional portugués tiene las puertas cerradas. La Fiore ya no es una opción para él.

El motivo de la ruptura entre el club 'viola' y el técnico italiano, asesorado por Jorge Mendes, son las desavenencias en materia de fichajes. El presidente de la Fiore, el italo-estadounidense Rocco Commisso, ha roto automáticamente con Gattuso-Mendes porque consideraba que el precio de los jugadores que estaban proponiendo estaba por encima de su precio real de mercado. Gatusso puso encima de la mesa dos jugadores, ambos pertenecientes a Gestifute, como Gonçalo Guedes y Sergio Oliveira (Oporto). Los dos con precios excesivos a los que no llegó la Fiorentina en sus primeras ofertas. La primera oferta fue de 18 millones más otros dos en variables que se quedó corta ante las pretensiones del Valencia. La tensión de las últimas semanas ha acabado en ruptura y en la idea firme del presidente de no trabajar más con Gestifute. Guedes está descartado.

El Valencia es conciente de que Guedes es la llave que abre la puerta del mercado. La venta del portugués es prioritaria para cuadrar las cuentas según la hoja de ruta de la propiedad. El club necesita liquidez y la solución cada vez más pasa por el músculo económico de los equipos de la Premier League. Y ahora más que la opción de la Fiorentina está descartada.

También a Kang In

La marcha de Gattuso también puede cerrar definitivamente las puertas de la Fiorentina a Kang In. El equipo italiano, tal y como publicó SUPER, era uno de los cinco equipos que se había interesado en el italiano. El club viola había mostrado interés en Kang In, al que el Valencia también busca salida en el mercado.