Óscar Fernández deja el Mestalla; Angulo nuevo entrenador

El Valencia CF ha informado, este jueves, de la baja de Óscar Fernández, técnico que no continuará al frente del filial el próximo curso. Con contrato hasta 2022, año que no cumplirá, Miguel Ángel Angulo será quien se haga cargo del banquillo tal y como avanzó SUPER. La temporada del asturiano con el Juvenil A de División de Honor ha sido muy positiva y el cambio estaba claro hace varias semanas, ya es oficial.



"La Academia VCF ha comunicado al entrenador Óscar Fernández que no continuará al frente del Valencia Mestalla la próxima temporada. El club ha decidido dar por finalizada la vinculación contractual con el técnico valenciano al que desea agradecer su trabajo y compromiso esta temporada y su aportación en el proceso formativo de los jóvenes jugadores del VCF Mestalla. La Academia VCF comunicará próximamente el nombre del entrenador que se hará cargo del VCF Mestalla en la temporada 2021/22", informó el club.





La despedida de Óscar Fernández AMUNT!! ?????????? pic.twitter.com/wZ1cAKL1kk — Óscar Fernández (@o_fer21) June 17, 2021

Unos minutos más tarde,Miguel Ángel Angulo asume una nueva responsabilidad en la Academia VCF en la que cumple 8 temporadas en las que ha sido entrenador en todas las categorías de fútbol 11: Infantil, Cadete y Juvenil. En las últimas temporadas ha entrenado al VCF Juvenil A en División de Honor, equipo al que también ha dirigido en la UEFA Youth League.