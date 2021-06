A Bordalás no le entran las prisas

José Bordalás cumplirá esta semana un mes como nuevo entrenador del Valencia CF. El técnico alicantino apura sus últimos días de vacaciones en contacto directo con el presidente Anil Murthy y el secretario técnico Miguel Ángel Corona. Las bases de la planificación deportiva están sentadas y el club trabaja desde el «consenso» que se le prometió al entrenador para confeccionar la plantilla 2021/22 tanto en el capítulo de altas como de bajas.

Se cumple casi un mes de la llegada de Bordalás al Valencia y de momento no se ha producido ninguna operación en el mercado. Un escenario que a día de hoy no preocupa al entrenador. No le entran las prisas. Sabe que el club está trabajando en varias direcciones, conoce de primera mano la delicada situación del mercado y los problemas lógicos que está encontrando el Valencia para dar salida a jugadores como Gonçalo Guedes, Mouctar Diakhaby o Kang In Lee.

El plan del Valencia, como sabe el entrenador desde el primer día, es vender jugadores antes de acometer los primeros fichajes. El problema es que el mercado está parado por la Eurocopa y principalmente porque muchos equipos no tienen liquidez. El Atlético de Madrid, por ejemplo, ha acordado el fichaje de Rodrigo De Paul, pero no lo cerrará hasta que tenga liquidez para hacer frente al primer pago del traspaso. Al club también se le ha cerrado alguna puerta que estaba abierta como la Fiorentina. El club 'viola' ya no es opción para dar salida a jugadores con la marcha del técnico Gennaro Gattuso.

La realidad es que Corona podía haber activado algunas de las opciones que ha trabajado a coste cero durante los últimos meses. Sin embargo, la idea es esperar y seguir trabajando en las primeras opciones consensuadas con el entrenador que se han puesto encima de la mesa. El técnico cree en el plan del club y no siente la necesidad de precipitarse. No hay que fichar por fichar. Tal y como informó este periódico, el objetivo de Bordalás es fichar futbolistas titulares: jugadores que den un salto de calidad y mejoren el nivel de los actuales. El técnico considera que la plantilla tiene suficiente fondo de armario y que hay que dedicar todos los esfuerzos primero en vender y después en fichar bien. Este verano más que nunca es importante acertar.

El club sigue teniendo como prioridad los fichajes de un central, un mediocentro defensivo y un delantero. También está peinando el mercado de extremos. Una posición fundamental si Bordalás quiere seguir con su clásico 4-4-2. De momento, quedan solo dos semanas y media para que arranque la pretemporada (miércoles 7 de julio) y no se ha producido ningún movimiento. Las primeras semanas de trabajo también van a ser importantes para la confección final de la plantilla. Bordalás quiere ver en acción a algunos jugadores para tomar decisiones. Es el caso, por ejemplo, de Rubén Sobrino, el portero georgiano Giorgi Mamardashvili o los canteranos del primer equipo Jesús Vázquez o Koba koindredi.