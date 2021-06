Cómo llegó Libertad VCF a la prensa internacional

Con Lim insensible al descontento de los aficionados, desde Libertad VCF se articuló una estrategia para obligar al magnate singapurés a salir de su búnker en Singapur y manifestarse. La única vía pasaba por socavar su reputación internacional en grandes medios de comunicación, en los que un titular podría afectar a su influencia y selectas amistades con exfutbolistas célebres.

Sin eco en Madrid, Libertad VCF se puso en contacto con el New York Times, que publicó el primer gran reportaje crítico con datos y testimonios ofrecidos por el colectivo. El Valencia CF ya dejaba de ser un lejano conflicto local. Sin embargo, la bomba definitiva que delató el nerviosismo de Lim llegó el pasado 7 de mayo cuando el máximo accionista encendió los ánimos de la masa social en el Financial Times. Un reportaje en el que Libertad VCF insistió a la publicación durante siete meses: «Desde septiembre empezamos a trabajar la entrevista con Financial Times, que acabó saliendo en mayo. Condicionaron la publicación de nuestras reivindicaciones a poder entrevistar a Peter Lim», recuerda Pérez.

De ese modo, FT decidió negociar con Lim, obviando al Valencia: «Movieron a su corresponsal en Singapur, que no contactó con el Valencia, sino con Lim directamente, que se mostró encantado de hablar con ella. Le mandó la furgoneta que tienen rotulada con el nombre del Valencia, la tuvo un día agasajándola para ganarse su favor. La noticia, respetuosa con Lim, metía mucha caña con la información que les dimos».