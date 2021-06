"Meriton ha tenido suerte de que la gente no haya podido entrar a Mestalla"

Fede Sagreras, presidente de la Agrupación, atiende a Superdeporte en una entrevista en la que apunta a Anil Murthy como principal responsable y destaca que Meriton ha tenido "suerte" de que los aficionados no hayan podido entrar al estadio.

Acabáis de celebrar la Asamblea de la Agrupación. ¿Cómo fue?

Bien. Celebramos la Asamblea General Ordinaria Anual para presentar cuentas y demás. Desde septiembre tenemos buena relación con el Ayuntamiento, celebramos el acto en el salón de actos de la Petxina. No se hizo nunca pero, hace nada, nos inscribimos en el Registro de Entidades Culturales del Ayuntamiento.

Importante dar ese paso.

Así es. De alguna manera somos una asociación que unifica mucho valencianismo. Hay muchísimos peñistas que son abonados, accionistas, otros que no lo son€ Creo que con el número de peñas que tenemos, sobre todo en València, era de ley que el Ayuntamiento fuera consciente de lo que somos y que existimos. Antes ni nos conocían. Desde septiembre he tenido reunión con el alcalde, con Sandra Gómez, con Pilar Bernabé€ y hemos tenido muy buena sintonía.

¿Cómo fue el encuentro con los políticos?

He tenido contacto con Sandra Gómez, Pilar Bernabé y Borja Sanjuán, concejal de Hacienda, y los tres lo tienen muy claro: hay que hacer cumplir la ley y en estos momentos están muy sensibilizados. No solo ellos, sino toda la sociedad. Porque no hablamos del valencianista, sino también de las personas a las que no les gusta el fútbol. Gente que no es de fútbol ve un estadio que parece un monigote. Incluso se han acercado a la Agrupación para colaborar con algún escrito que quieran presentar. Por eso es de agradecer que la sociedad se involucre. Lo que no entiendo es que haya compañeros de viaje del gobierno municipal o de la Generalitat que vean un atisbo de poder alargar esta agonía que estamos teniendo. No entiendo posturas. Si dijeras que el Valencia ha presentado proyectos, avales€ cuando fue a la reunión con el presidente Puig no se llevó nada. Creo que hay que ser prácticos. Si las cosas no se han cumplido, hay que cumplirlas.

¿Se sienten más protegidos por las aturidades que por el Valencia ?

Es algo que nunca había ocurrido. No había ocurrido también porque no nos conocían. Cada uno podemos tener nuestra opinión política, pero en este sentido, nunca había ocurrido que tanto Generalitat como Ayuntamiento estuvieran tan cerca de la afición y el Valencia tan lejos. De hecho, concretaría más con el presidente del Valencia que con el propio Valencia.

¿Sería diferente con otro presidente?

El tema de Meriton no cambiaría, pero es muy importante las relaciones cercanas entre todos los colectivos que pueda haber valencianistas. Estén de acuerdo contigo o no. Todo, mientras sea una crítica constructiva, es interesante. Si hubiera otro presidente, este desgaste que está haciendo un presidente que lleva todas las áreas (deportiva, social, económica€) creo que se podría paliar. No solucionaría el problema porque viene de Meriton, pero del día a día, incluso con vosotros, con un presidente que no ningunee a la prensa y sea más cercano. Si a Lim no le interesa, sería beneficioso tener ese perfil.

Sigue doliendo que os expulsaran de la sede€

Lo dije el otro día en la Asamblea. El día 19 de septiembre de 2020 fue el día que cerramos con llave y nos fuimos de Mestalla. Es una fecha muy triste para nosotros ya que se cortó una relación con el club independientemente de quién estuviera como presidente. Es un día muy triste, pero siempre me gusta ser positivo. Lo veo como el primer día de mayor independencia de la Agrupación.

Lo que nadie ha evitado es que el valencianismo esté unido en estos momentos.

Salvo raras excepciones, todos los grupos están públicamente o en la oscuridad haciendo trabajo y eso ha hecho que el valencianismo se haya unido.

Se demostró claramente en la manifestación.

Fue un éxito y seguimos teniendo la cruz de la pandemia porque si no hubiera habido tales restricciones€ No quiero decir número, pero€ Prometí al Ayuntamiento que como presidente de la Agrupación promover que todas las peñas vinieran a Valencia a manifestarse en autobuses y demás. Sí que apoyamos la manifestación en su momento. De hecho, muchas peñas y la mayoría de directivos fueron. Yo no fui porque mi pareja tiene un problema de salud y no quise ir sin vacunar, pero fue un éxito. Se lo hice saber a Libertad en una reunión que tuvimos con hace semanas.

Se repitieron las muestras de descontento contra el Eibar. ¿Crees que se extenderán en el tiempo?

Yo creo que sí. Ahí hubo dos puntos de vista. Uno era que podían haber ido 5.000, pero también se hizo una gran protesta contra los precios que se habían puesto. Que te cobraran por un partido para que entraran 5.000 personas. Los 2.600 que estuvieron gritaron como si hubiera muchos más.

¿Cree que las cosas hubieran cambiado si hubiera habido público en Mestalla?

Totalmente. No te voy a mentir y decirte que se hubieran metido en Europa, pero sí habrían ganado más puntos porque la afición arrastra a los jugadores. Socialmente además se habría hecho interminable la temporada para ellos. Han tenido suerte de que la gente no ha ido al estadio de Mestalla. No han podido demostrar su malestar y habría sido totalmente insostenible para la propiedad.

¿Se fía de la planificación de este año?

Tengo un miedo€ Esto es como un Déjà Vu. Estamos viviendo algo parecido a lo de la temporada pasada. Entiendo que el trabajo de los periodistas es sacar un nombre. Nosotros los aficionados tenemos ganas€ pero es verdad que luego piensas, ¿va a venir alguien?

¿Se reunió con Libertad además para 'arreglar' la situación no?

La verdad es que unos días antes de la Asamblea vinieron varios miembros y estuvimos reunidos en la agrupación. Desde que estuvimos en septiembre ha habido una especie de tensión entre ambas organizaciones que no he entendido nunca. Hay gente que piensa que yo he dicho que no agrupen en Libertad y yo no he dicho eso nunca. Quería tener una reunión para acabar esta tensión. Estuvimos 45 minutos y quedamos bien. Empezar desde cero. Un pacto de no agresión. En ningún momento le he dicho que la gente no agrupe. Nosotros no lo estamos haciendo. Hemos roto un poco el hielo de lo que había y lo que dijimos. El valencianismo tiene que estar unido. Ojalá vaya todo hacia adelante y logremos el objetivo.