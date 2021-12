La culebra real de California (Lampropeltis californiae), una especie exótica invasora que se propaga a gran velocidad en Canarias desde hace unos veinte años, está exterminando aceleradamente los reptiles endémicos de Gran Canaria en aquellas zonas de la isla donde dicha culebra se ha implantado. Especialmente grave es el caso del lagarto gigante de Gran Canaria, que se extingue en un 99% allí donde llega la culebra invasora.

Así lo ha informado el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC) en un comunicado en el que alude a las conclusiones de un artículo que los investigadores Julien C. Piquet y Marta López Darias han publicado en la revista científica 'Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences'.

El estudio ‘Fuga de serpientes: los reptiles importados engullen los lagartos de una isla’ describe el impacto que la introducción de la culebra real de California está teniendo sobre los reptiles endémicos de Gran Canaria.

Esta culebra fue introducida en Gran Canaria en 1998 y desde entonces su población no ha parado de crecer, a pesar de los esfuerzos para contener su expansión desde el año 2009 por parte del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria.

Este depredador invasor se alimenta principalmente de reptiles endémicos, además de consumir roedores introducidos, como los ratones y ratas.

No obstante, aunque existía una valoración previa de los efectos que Lampropeltis californiae estaba teniendo sobre el lagarto gigante de Gran Canaria (Gallotia stehlini) en un ámbito reducido, el artículo ha servido para evaluar cuantitativamente el impacto de esta especie invasora sobre las poblaciones de los tres únicos reptiles endémicos de la isla: el ya mencionado lagarto gigante de la isla, las lisas de Gran Canaria, Chalcides sexlineatus, y el perenquén de Boettger, Tarentola boettgeri.

IPNA-CSIC ha apuntado que los científicos han descubierto que las serpientes se alimentan de estos reptiles hasta prácticamente exterminarlos del medio natural de Gran Canaria.

Papel ecológico del lagarto gigante de Gran Canaria

El lagarto gigante está casi extinguido en las zonas invadidas por la culebra, ya que allí desaparece el 99% de los individuos, mientras que las lisas de Gran Canaria disminuyen su número en más de un 80% y los perenquenes de Boettger reducen su población a la mitad.

Las cifras ponen sobre la mesa el grave impacto ecológico que causa esta culebra invasora y cuyas consecuencias, de no atajarse su expansión, serán irreversibles y traerán aparejados otros problemas.

Como señalan Piquet y López-Parias, los tres reptiles amenazados desempeñan un papel ecológico fundamental en la naturaleza de las islas porque algunos de ellos son claves en la reproducción de las plantas y todos controlan el equilibrio demográfico de los invertebrados.

Por lo tanto, su desaparición de los ecosistemas de Gran Canaria provocará un desajuste, de forma similar a los fallos que provoca la avería de una pieza en un motor.

“Los resultados no dejan lugar a dudas sobre las devastadoras consecuencias que la culebra real de California está teniendo sobre la frágil biodiversidad de la isla”, señala en su comunicado el IPNA-CSIC.

Con todo, los investigadores destacan la necesidad de fortalecer las medidas de control de esta invasión en el archipiélago, particularmente a través de la innovación y la tecnología, que permita contención de la expansión en Gran Canaria y el control de fronteras, trasiego de especies y mercancías entre islas para evitar su paso a otros territorios.

En este contexto se apela a la ciudadanía grancanaria a colaborar con las acciones de control de la culebra real californiana además de animar a la sociedad canaria en general a ayudar al cumplimiento de la normativa en materia de especies exóticas invasoras para proteger entre todos los exclusivos ecosistemas y especies de Canarias.

Artículo de referencia (en inglés): https://www.nature.com/articles/d41586-021-03647-4

Estrategia de control de serpientes invasoras en Canarias y Baleares: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/estrategiaofidiosenislas_tcm30-469581.pdf