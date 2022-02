A veces da la sensación de cada nueva cosa que inventa la humanidad para comodidad de las personas redunda en daños para el medio ambiente. Es el caso de las cápsulas de café, un envase que desde hace unos años se ha multiplicado como la espuma y se suma a la larga lista de residuos difícilmente reciclables que inundan el medio natural. Ahora, sin embargo, parece vislumbrarse una primera iniciativa útil para reducir este problema.

Las cápsulas de café no suelen reciclarse. No se pueden tirar al contenedor amarillo porque no se consideran envase, ya que están fabricadas con una mezcla de plástico y aluminio. De modo que se tiran al contenedor orgánico, según señala Intermón-Oxfam.

Su persistencia en el medio ambiente es enorme, pues tardan entre 100 y 500 años en biodegradarse.

La cantidad de cápsulas que se tiran es enorme: 7.000 millones al año o, lo que es lo mismo, 13.500 al minuto. Colocando todas estás cápsulas en línea se daría la vuelta al mundo 14 veces.

Nuevo sistema para reciclar cápsulas

Ahora, un total de 24 empresas fabricantes de cápsulas de café ha puesto en marcha 'Círculo RECICAP', un nuevo sistema de gestión de reciclaje de cápsulas de café usadas, bien de aluminio o de plástico, que recogerá en 4.057 puntos de recogida iniciales.

La iniciativa del sector promueve la participación del consumidor, la distribución, las administraciones locales y las empresas del sector con el fin de asegurar el reciclaje de estas cápsulas.

La nueva red ya da servicio a cerca de 42 millones de personas en todo el territorio y el modelo seguirá expandiéndose para ampliar el número de puntos y la cobertura a todo el territorio a través de acuerdos con entidades públicas y comercios a nivel local y nacional.

Las empresas que forman parte de la iniciativa integran la Asociación Española del Café (AECafé), de la que forman parte: AB Café - Sevillana de Café, BOU café, Café Arabo, Café Dromedario, Café Fortaleza, Café Jurado, Café Rico, Cafento, Cafés Baqué, Cafés Batalla, Cafés BO, Cafés Guilis, Cafés La Brasileña, Cafés Orús, Cafés Toscaf, Coffee Productions SL, Expressate, Fast Eurocafé (Cafés Oquendo), General Coffee Blenders, Global Coffee Industries, Grupo UCC, Jacobs Douwe Egberts (JDE), Nestlé España, Productos Solubles (PROSOL).

Las compañías están empleando de base el sistema de reciclaje que puso en marcha en España en 2010 la empresa Nestlé a través de las marcas Nescafé Dolce Gusto y Nespreso.

Según informa la entidad, Círculo RECICAP se basa en un modelo de colaboración entre el consumidor, la distribución, las administraciones locales y las empresas del sector, y fomenta el reciclaje de los consumidores en determinados puntos de venta o puntos limpios.

Los distribuidores y los municipios trasladarán las cápsulas a las plataformas o puntos de acumulación y es Círculo RECICAP el encargado de recogerlas y reciclarlas íntegramente y proporcionar una segunda vida al plástico, al aluminio y a los posos del café.

Todas las cápsulas, de plástico y de aluminio, llegan a la planta de reciclaje y se trituran para extraer los posos de café. Después, en la planta se separan para su tratamiento adecuado como abono de uso agrícola por su alto contenido de nutrientes.

Por otro lado, las cápsulas, ya abiertas y vacías se separan según su material, en aluminio o plástico. Las de aluminio se funden para reutilizar el metal con el que transformarse en nuevos objetos y, por otro, las de plástico son tratadas para producir granza con la que posteriormente se pueden fabricar otros productos, desde macetas, a mobiliario urbano, por ejemplo.

Círculo RECICAP es una organización sin ánimo de lucro que se constituyó el 13 de julio de 2021 con el objetivo de crear, desarrollar y gestionar un ambicioso sistema colectivo de recogida y reciclaje de ámbito nacional de cápsulas de café post consumo de plástico y de aluminio.

La mejor alternativa: la cafetera de siempre

En todo caso, los expertos en residuos señalan que no hay mejor solución para evitar la proliferación de este complejo residuo que volver a usar la cafetera italiana de siempre, u otras parecidas. La calidad del café está acreditada, no genera ningún desecho (salvo los propios posos, orgánicos) y evita muchos problemas al medio ambiente.

En realidad, estas cápsulas no son el único residuo que generan, puesto que a su vez suelen ir envueltas en otros envoltorioso plásticos o de cartón.