Asturias se ha llevado el premio gordo de las renovables. El Principado ha sido elegido para albergar el mayor proyecto de hidrógeno verde del mundo: HyDeal España. El objetivo de este gigantesco hub es suministrar hidrógeno renovable en cantidades industriales a precios competitivos. Los expertos creen que el hidrógeno verde es “el arma perfecta a gran escala contra la crisis climática y los precios vertiginosos de la energía”.

El reto es producir 6,6 millones de toneladas de hidrógeno verde durante los próximos veinte años, evitar el equivalente al 4% de las actuales emisiones de CO2 y suministrar el equivalente al 5% del gas natural importado por España para la producción de acero, amoniaco, fertilizantes y otros productos industriales bajos en carbono. Y a 1,5 euros el kilogramo, antes de 2030, un precio equivalente al actual con los combustibles fósiles.

La iniciativa impulsada por treinta compañías, entre las que figuran ArcelorMittal, Enagás, Grupo Fertiberia y DH2 Energy, dará paso de inmediato al desarrollo, financiación y construcción de un conjunto de infraestructuras para la producción y transporte de hidrógeno verde en España.

La primera etapa de este proyecto es abastecer la planta que Fertiberia tiene en Avilés y las fábricas de ArcelorMittal en esa misma localidad y Gijón. El comienzo de la producción está previsto para 2025. Se espera contar con una capacidad instalada total de 9,5 GW, que suministrará energía eléctrica a 7,4 GW de potencia de electrólisis para el 2030.

Plantas solares en Castilla y León

El proyecto empezará a funcionar en 2025 y alcanzará una producción de unas 200.000 toneladas de hidrógeno anuales a partir de 2026 y que llegue a las 330.000 toneladas en 2030. Estos datos se corresponden solo con la parte española de la iniciativa HyDeal europea, que pretende contar con hasta 67 GW de capacidad, y en la que también participarán Francia y Alemania.

La idea es crear una red de 15 puntos de producción de hidrógeno verde con electrolizadores alimentados por energía renovable obtenida en plantas solares fotovoltaicas que se situarán principalmente en Castilla y León. Fuentes de la alianza HyDeal España señalaron que aún no existe una estimación cerrada de la inversión que se necesitará para crear esta red de hidrógeno verde escalable.

Los electrolizadores y las plantas solares estarán muy cerca para evitar perdidas de energía en el transporte y los conjuntos estarán concentrados para facilitar el transporte hacia Asturias por canalizaciones de gas existentes a las que se podrían añadir conductos exclusivos para hidrógeno. El gasoducto Ruta de La Plata, que conecta la Meseta y Asturias, será clave.

Será el primer abastecimiento a gran escala de Europa. No será fácil: no hay precedentes en proyectos de esta envergadura, la legislación sobre el hidrógeno verde aún no está desarrollada, se depende de fabricantes de electrolizadores ubicados de fuera de España y los tiempos no dejan margen al error. Incluso ArcelorMittal tiene un plan B si no llegara el hidrógeno a tiempo: el uso de gas natural.

El gigaproyecto HyDeal España será una realidad gracias al desarrollo de un modelo industrial y financiero basado en la integración de cadenas de valor, captación de energía solar, instalación industrial de electrolizadores, despliegue de gasoductos exclusivos para el transporte de hidrógeno y agregación de la demanda energética”, revela Enagas.

Independencia energética

Se generará una conexión directa entre la producción de hidrógeno renovable a gran escala y su consumo rentable en un largo plazo, creando un sistema sostenible.

Gracias a este proyecto, el hidrógeno renovable a gran escala reemplazará de forma sostenible a los combustibles fósiles en la industria, la energía y la movilidad, proporcionando una alternativa de producción energética segura, competitiva y sin emisiones de carbono.

La contribución a la independencia energética será otro de los grandes beneficios de esta iniciativa, gracias al suministro del equivalente al 5% del gas natural importado por España.

Esta plataforma, según sus impulsores, se convertirá en un importante punto de inflexión, generando nuevas oportunidades industriales y empleos sostenibles en colaboración con las distintas comunidades locales donde tendrá presencia.

Los objetivos del proyecto se encuentran además alineados con la ambición de las instituciones españolas de convertir al país en pionero mundial en la producción de energía limpia, en línea con el Pacto Verde Europeo y su ‘Objetivo 55’ para la reducción de emisiones en un 55% en el año 2030.

Thierry Lepercq, presidente de la plataforma y portavoz de HyDeal Ambition, resalta que no se trata de proyectos pequeños, locales y con gran coste, sino de “un producto completo, capaz de competir con el carbón, el petróleo y el gas natural tanto en coste como en volúmenes. Es el arma perfecta a gran escala contra la crisis climática y los precios vertiginosos de la energía”.

Jose Manuel Arias, presidente de ArcelorMittal, afirma que HyDeal España es una “alianza estratégica” para el gigante siderúrgico, que le dará acceso al volumen de hidrógeno verde necesario para progresar en su hoja de ruta hacia la descarbonización en la producción de acero.

Solución limpia y sostenible

“HyDeal España será clave para alcanzar nuestro objetivo de reducir en un 50% las emisiones de CO2 en España para 2030”, augura Arias. Pero también “otros sectores de la economía podrán también beneficiarse del hidrógeno como solución energética limpia y sostenible para descarbonizar sus procesos”, añade.

Marcelino Oreja, CEO de Enagás, subraya el compromiso de la compañía con el proceso de descarbonización. “Por su amplio conocimiento en la gestión de redes energéticas y la tecnología del hidrógeno, Enagás jugará un papel importante en este proyecto, junto con sus socios, para construir el futuro hub integrado de hidrógeno renovable más grande del mundo”, destaca.

Javier Goñi, CEO de Grupo Fertiberia, indica también que su implicación en el proyecto permitirá invertir en “una nueva planta de amoniaco verde de última generación y altamente flexible para cubrir las necesidades de nuestra fábrica de fertilizantes de Avilés”.

Philippe Esposito, presidente de DH2 Energy, opina que el hidrógeno verde impulsará un “cambio disruptivo de paradigma para reducir las emisiones globales y lograr la neutralidad climática” y, al mismo tiempo, colocará a España y su industria “entre las principales naciones productoras de energía en el mundo”.

En la actualidad, según la Agencia Internacional de la Energía, con un kilo de hidrógeno verde se obtienen 33,3 kWh, pero su precio se sitúa entre 3,5 y 5 euros. Más del doble de lo que pretende alcanzar HyDeal.

El hidrógeno verde se produce gracias a un proceso de electrólisis del agua a partir de energías renovables, como la solar y la eólica. Este proceso consiste en la descomposición de moléculas de agua (H2O) en oxígeno (O2) e hidrógeno (H2). Precisamente la necesidad de agua fue el motivo por el que Asturias resultó elegida como sede del hub.

“Hoja de ruta del hidrógeno” del Gobierno de España: https://energia.gob.es/es-es/Novedades/Documents/hoja_de_ruta_del_hidrogeno.pdf