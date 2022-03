La Comisión Europea ha registrado este miércoles una iniciativa ciudadana europea que reclama medidas para prohibir la cría y sacrificio de animales para el sector de la peletería en la Unión Europa, lo que permitirá a los organizadores iniciar la recogida de firmas con el objetivo de sumar el millón de apoyos necesarios para que Bruselas explore en detalle la propuesta.

El registro formal por parte del Ejecutivo comunitario supone que la petición cumple las condiciones formales que establece el procedimiento por lo que se considera una demanda "jurídicamente admisible". Sin embargo, este paso no implica el reconocimiento de Bruselas en tanto que su contenido no ha sido aún analizado a fondo.

La iniciativa parte de la organización 'Eurogroup for Animals', que aglutina a protectoras en la mayoría de los Estados miembro y que reclama al Ejecutivo comunitario medidas firmes contra el sector de la peletería en la Unión Europea, en concreto prohibir la cría de animales destinados a su sacrificio para producir pieles y también la comercialización de pieles y derivados en el mercado comunitario.

Para que la Comisión Europea examine en detalle la petición y valore si debe trabajar en propuestas legislativas concretas, los organizadores deberán primero recoger al menos un millón de firmas de europeos de al menos siete países distintos que apoyen su reivindicación.

A partir del registro de la iniciativa ciudadana 'Fur Free Europe' (Una Europa sin peletería, en inglés) la ONG tiene un plazo de un año para cumplir con la recogida de firmas y presentar el resultado al Ejecutivo comunitario, que podrá decidir dar curso a la misma o rechazarla pero en todo caso deberá razonar su decisión.

La industria peletera está sufriendo desde hace años un declive como consecuencia de las campañas de concienciación emprendidas por numerosas ONG animalistas a lo largo y ancho del planeta. Hasta tal punto han dado resultado, que la organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) renunció hace dos años a continuar con sus campañas contra la cría de animales para peletería, dada su caída en picado.

La denuncia hecha por numerosas celebridades contra el uso de esas pieles a lo largo de los años ha sido determinante para elevar la conciencia de la población al respecto.

La entidad Asanda (Asociación Andaluza en Defensa de los Animales) afirma en su web que no cabe confiar en las promesas de la industria de usar solo materiales controlados: "La etiqueta de 'piel de origen controlado' es un invento de la propia Federación de Peleteros. Las noticias de prensa nos hablan con harta frecuencia de requisas de ingentes cantidades de pieles de animales protegidos, evidenciando que no existen garantías de control. La aseveración de que "es imposible trabajar con artículos no controlados", es radicalmente falsa. Muy al contrario, las prendas de piel más caras son precisamente las procedentes de animales muy protegidos y en peligro de extinción. Las pieles requisadas en los controles aduaneros y en tiendas peleteras son posteriormente subastadas por el Estado y compradas de nuevo por los peleteros, que ya "blanqueadas" las introducen "legalmente" en el mercado".