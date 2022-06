A lo largo de este mes de junio será posible disfrutar a simple vista de un maravilloso espectáculo de la naturaleza: una alineación planetaria, que permitirá ver, al mismo tiempo, casi todos los planetas del sistema solar. Es un fenómeno poco habitual que es posible observar desde cualquier lugar de España desde hace unos pocos días y hasta principios de julio. Eso sí: será preciso madrugar, porque la hora en que se produce este fenómeno es poco antes de que salga el sol.

Cinco son los planetas que podremos ver ya desde esta semana. Son los siguientes, por orden desde el horizonte y ascendiendo en altura: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, según informa el Real Observatorio Astronómico de Madrid. Es decir, cinco planetas a la vista (seis, si incluimos el nuestro), con lo que solo faltarían en esta ‘foto de familia’ Urano y Neptuno, demasiado lejanos para ser visibles a simple vista.

Aunque es relativamente habitual que coincidan dos o tres de estos planetas al mismo tiempo en el cielo, no es tan común que no lo hagan cinco. En realidad, no se veía desde 2004 y no será posible verlo de nuevo hasta 2040, según la NASA. La agencia espacial señala que la alineación de cinco planetas solo se produce una vez cada 57 años en promedio.

Es más, a finales de mes se incorporará también la Luna, con lo que realmente valdrá la pena madrugar un poco para observar el fenómeno.

El planeta que se ve con más dificultad es Mercurio, y ello por varias razones: su pequeño tamaño, su lejanía y, especialmente, su gran proximidad al Sol, lo que hace que el resplandor solar impida verlo con claridad. De hecho, tan pronto como el astro rey aparezca sobre el horizonte, Mercurio ya deja de verse.

Una alineación planetaria se produce cuando, desde nuestra perspectiva terrestre, varios planetas se ven en el mismo plano, formando una línea recta o casi recta, como será este caso. Ello no significa necesariamente que, si los observáramos desde el espacio, fuera de la Tierra, aparecieran formando una línea recta.

¿Cuándo observar la alineación?

Aunque ya se puede apreciar estos días, los mejores momentos para hacerlo serán los últimos días diez días de junio y los primeros de julio. Hay que tener en cuenta que tan pronto como salga el Sol, su luz ‘borrará’ los planetas, de modo que se ha de empezar la observación una hora antes de la salida del astro rey.

¿Dónde observarla?

Dado que algunos de los planetas, como Mercurio y Venus, aparecen muy bajos sobre el horizonte (porque son los más cercanos al Sol y siempre están cerca de él), hay que ubicarse o bien en la costa, con el mar enfrente, o bien en un lugar elevado sin cordilleras ni elevaciones apreciables a la vista. Hay que dirigir la mirada hacia el este y sureste.

¿Qué hay que llevar para observarla?

Para ver la alineación no hay que llevar ninguna clase de instrumental, puesto que los cinco planetas visibles pueden apreciarse a simple vista. Ahora bien, con un telescopio de mediana abertura (200 mm), también podrán verse Urano y Neptuno, demasiado lejanos para verse a simple vista.

¿Hay alguna app o web donde se vea alguna simulación?

El programa Stellarium, gratuito, es una auténtica maravilla para poder ver qué habrá en el cielo en cada momento del año. Basta descargarlo en el PC o el móvil. En el ordenador, tras descargarlo, hay que seleccionar nuestra localidad en el menú correspondiente para que el programa ‘sepa’ desde dónde se está observando.

…

Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es