La historia de la gallina ha sufrido un vuelco. Un estudio científico ha logrado reconstruir con gran precisión la época en que gallinas y gallos fueron domesticados para ser consumidos como alimento. Aunque antes se pensaba que ello ocurrió hace 10.000 años, en realidad ese proceso tuvo lugar mucho más tarde: hacia el 1.500 aC. En Europa ocurrió aún más recientemente, en el 800 aC. Antes de ser un animal para consumo humano, las gallinas eran veneradas. Pero los cultivos de arroz lo cambiaron todo.

Una nueva investigación ha cambiado la comprensión que se tenía hasta ahora sobre las circunstancias y el momento de la domesticación de las gallinas y los gallos, con su expansión desde Asia hacia el oeste, y revela la forma cambiante en que fue percibido este animal por las diferentes sociedades durante los últimos 3.500 años.

Los expertos descubrieron que el cultivo de arroz probablemente desencadenó un proceso que llevó a las gallinas a convertirse en uno de los animales más numerosos del mundo. También han hallado evidencias de que gallos y gallinas fueron consideradas inicialmente como exóticos, y solo varios siglos después se usaron como fuente de alimento.

Investigaciones anteriores habían considerado que las gallinas fueron domesticadas hace 10.000 años en China, el sudeste asiático o la India, y que ya estaban presentes en Europa hace más de 7.000 años.

Sin embargo, el nuevo estudio demuestra que esto es incorrecto, y que la fuerza impulsora que desencadenó la domesticación de la gallina fue la llegada del cultivo de arroz seco al sudeste asiático. Allí vivía su ancestro salvaje, el ave roja de la jungla. El cultivo de arroz seco actuó como un imán que atrajo a las aves salvajes de la jungla, que bajaron desde los árboles al suelo e iniciaron así una relación más estrecha con las personas que cultivaban ese arroz. De este modo, las aves de la jungla se convirtieron en las actuales gallinas.

Este proceso de domesticación estaba en marcha alrededor del año 1500 a. C. en la península del sudeste asiático. La investigación sugiere que gallos y gallinas fueron transportados primero a través de Asia y luego a través del Mediterráneo a lo largo de las rutas utilizadas por los primeros comerciantes marítimos griegos, etruscos y fenicios.

Animales venerados en la antigüedad

Durante la Edad del Hierro en Europa, las gallinas eran veneradas y no eran vistas como alimento. Los estudios han demostrado que varios de los primeros ejemplares encontrados están enterrados solos y sin sacrificar, e incluso muchos también estaban enterrados junto a personas. En esos casos, los hombres a menudo se enterraban con gallos y las mujeres con gallinas.

El Imperio Romano ayudó después a popularizar las gallinas y los huevos como alimento, extendiendo el ámbito geográfico de su consumo. Por ejemplo, en Gran Bretaña, los gallinas no se comerían regularmente hasta el siglo III d. C., principalmente en sitios urbanos y militares.

El equipo internacional de expertos reevaluó los restos encontrados en más de 600 sitios en 89 países. Examinaron los esqueletos, la ubicación del entierro y los registros históricos sobre las sociedades y culturas donde se encontraron los huesos. Los huesos más antiguos de un gallo doméstico se encontraron en el neolítico Ban Non Wat en el centro de Tailandia, y datan de entre 1.650 y 1.250 aC.

En el 800 aC llegan a Europa

El equipo también utilizó la datación por radiocarbono para establecer la edad de 23 años de las primeras gallinas encontradas en el oeste de Eurasia y el noroeste de África. La mayoría de los huesos eran mucho más recientes de lo que se pensaba. Los resultados desmienten las teorías sobre la existencia gallinas domesticadas en Europa antes del primer milenio a. C., pues en realidad no llegaron hasta alrededor del 800 aC. Luego, después de llegar a la región mediterránea, tardaron casi 1.000 años más en establecerse en los climas más fríos de Escocia, Irlanda, Escandinavia e Islandia.

Los dos estudios, publicados en las revistas Antiquity y Proceedings of the National Academy of Sciences, fueron realizados por académicos de las universidades de Exeter, Munich, Cardiff, Oxford, Bournemouth, Toulouse y otros centros de Alemania, Francia y Argentina.

La profesora Naomi Sykes, de la Universidad de Exeter, afirmó: "Comer gallinas es tan común que la gente piensa que siempre los hemos comido. Nuestra investigación demuestra que nuestra relación pasada con los gallinas fue mucho más compleja, y que durante siglos los gallinas fueron celebradas y veneradas".

Por su parte, el profesor Greger Larson, de la Universidad de Oxford, declaró: "Esta reevaluación integral de los gallinas demuestra en primer lugar lo equivocada que era nuestra comprensión del momento y el lugar en que tuvo lugar su domesticación. Y lo que es aún más emocionante: mostramos cómo la llegada de la agricultura de arroz seco actuó como un catalizador tanto para el proceso de domesticación como para su dispersión global".

Julia Best, de la Universidad de Cardiff, opinó: "Esta es la primera vez que se utiliza la datación por radiocarbono en esta escala para determinar la importancia de los gallinas en las sociedades primitivas. Nuestros resultados demuestran la necesidad de fechar directamente los primeros especímenes propuestos, ya que esto nos ofrece la imagen más clara obtenida hasta ahora de nuestras primeras interacciones con los gallinas".

"Con su dieta general altamente adaptable pero esencialmente basada en cereales, las rutas marítimas jugaron un papel particularmente importante en la propagación de los gallinas a Asia, Oceanía, África y Europa", señaló el profesor Joris Peters, de LMU Munich y la Colección Estatal de Paleoanatomía de Baviera.

Ophélie Lebrasseur, del CNRS/Université Toulouse Paul Sabatier y el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dijo: "El hecho de que las gallinas sean tan ubicuos y populares hoy en día y, sin embargo, hayan sido domesticadas hace relativamente poco tiempo es sorprendente. Nuestra investigación destaca la importancia de comparaciones osteológicas sólidas, datación estratigráfica segura y ubicación de hallazgos tempranos dentro de su contexto cultural y ambiental más amplio".

Estudios de referencia: 10.15184/aqy.2021.90 y 10.1073/pnas.2121978119

……

Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es